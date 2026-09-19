Gaffe di Franchini a La7, il Pd: ‘La verità viene fuori. Candidato imposto da Roma ai sudditi reggini’

«Le parole dell’assessore Franchini a La7 hanno il pregio della sincerità e rappresentano una vera confessione politica: Fabio Roscioli è il candidato imposto da Roma ai sudditi reggini e non ha alcun legame con la città».

Lo afferma la Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria.

Il PD attacca sulla candidatura di Fabio Roscioli

«Crollano così anche le balle raccontate da Francesco Cannizzaro, che aveva provato ad attribuirsi la scelta di Roscioli per esibire il proprio peso politico. A smentirlo è il suo stesso assessore. Né Cannizzaro, né Occhiuto hanno deciso alcunché, ma hanno semplicemente accettato e difeso la soluzione confezionata dai vertici nazionali di Forza Italia. Il collegio di Reggio è stato trattato come un pacchetto di voti da utilizzare per sistemare gli equilibri interni di un partito. Ma il Parlamento non è un ufficio di collocamento per tesorieri nazionali e avvocati dei Berlusconi e Reggio non è il terreno sul quale il centrodestra e Vannacci possono fare a gara a chi è più postfascista».

L’appello al voto per Frank Benedetto

«Il 27 e 28 settembre la scelta deve essere netta: a favore di Frank Benedetto, espressione autentica del territorio e contro un candidato imposto da Roma che Occhiuto e Cannizzaro tentano inutilmente di spacciare come una scelta reggina e che rappresenta la peggiore politica. Quella che ha allontanato i cittadini dalle urne e svenduto il Mezzogiorno e i diritti dei suoi cittadini. Così come continua a fare questo centrodestra che regala voti a esponenti esterni, mentre sottobanco si continua a lavorare alle pre-intese dell’autonomia differenziata nonostante la sentenza della Corte Costituzionale. I reggini stavolta non possono avere dubbi in cabina elettorale».