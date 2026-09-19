Suppletive e candidatura Roscioli: la gaffe dell’ass. Franchini a La7

Il voto del 27 e 28 settembre per le elezioni suppletive nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria è finito sotto i riflettori nazionali. La trasmissione Piazza Pulita di La7 ha dedicato un servizio alla sfida elettorale, con particolare attenzione al confronto all’interno del centrodestra e alla presenza per la prima volta di una lista collegata al generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale.

Una partita che si gioca in un territorio considerato vicino al centrodestra e in particolare a Forza Italia, area politica di riferimento del presidente della Regione Roberto Occhiuto e del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

Proprio il primo cittadino è stato intercettato dalle telecamere di La7 durante le celebrazioni della Madonna della Consolazione. Alla domanda del giornalista sulla possibilità di un risultato negativo alle suppletive, Cannizzaro ha risposto:

“Ho la faccia di uno che si può preoccupare delle elezioni? Ho sempre vinto tutto, vincerò anche questa battaglia”.

Quando l’inviato gli ha fatto notare che questa volta non è lui il candidato, ma Fabio Roscioli, esponente indicato da Forza Italia per la competizione, il sindaco ha replicato:

“È come se lo fossi”.

Un passaggio che riporta il tema del ruolo politico del primo cittadino nella campagna elettorale, con Cannizzaro che ha poi commentato anche l’ipotesi di un consenso per la proposta politica di Vannacci.

“Ci vediamo il 29 settembre – ha dichiarato – Io dubito fortemente che la maggior parte dei cittadini reggini possa votare Vannacci”.

Lo scontro nel centrodestra e il caso Franchini

Nel servizio di La7 spazio anche alle dichiarazioni dell’assessore comunale Marco Franchini, già amministratore delegato di Sacal e oggi componente della giunta di Palazzo San Giorgio.

Interpellato sulla candidatura di Roscioli, sostenuta da Forza Italia, Franchini ha affermato:

“Da quello che ho capito, il candidato del centrodestra non c’entra un c***o con la città, cioè serve perché a Roma devono sbloccare dei finanziamenti che hanno perso, è una dimostrazione del valore di Forza Italia anche per il futuro, per Occhiuto e per quelle che saranno le prossime elezioni”.

Le parole dell’assessore, espressione della stessa area politica che sostiene la candidatura di Roscioli, hanno acceso il dibattito politico, soprattutto per il riferimento al rapporto tra il candidato e il territorio.

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La sfida di Vannacci e il peso del voto calabrese

Dall’altra parte, Futuro Nazionale punta a intercettare una parte dell’elettorato di centrodestra. Nel servizio viene ricordato anche il passaggio di Domenico Giannetta, candidato alle regionali e oggi sostenitore della nuova formazione politica, che alle ultime elezioni regionali aveva raccolto circa 10 mila preferenze.

Vannacci, commentando il rapporto con Forza Italia, ha dichiarato:

“Forza Italia non era più il partito in cui sono entrato, un partito con una gestione privatistica”.

Il generale ha inoltre indicato la Calabria come possibile laboratorio politico, arrivando a parlare di una “Calabria come la Sassonia”, e fissando un obiettivo elettorale ambizioso:

“Puntiamo a fare più del 43%, non poniamo limiti alla provvidenza”.

Le suppletive di Reggio Calabria diventano così un banco di prova non solo per la scelta del nuovo parlamentare, ma anche per gli equilibri interni al centrodestra calabrese, tra la forza territoriale di Forza Italia, il ruolo degli amministratori locali e il tentativo di espansione della nuova formazione guidata da Vannacci.

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