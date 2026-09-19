Cadi Futura, Matteo Cicciarella: ‘Pronto a dare il massimo per questa piazza importante’

Dopo il raduno, la preparazione atletica e la pre-season, la Cadi Antincendi Futura è pronta per un nuovo anno con il grande Futsal. E tra i nuovi volti che si sono messi a disposizione del mister Sylvio Rocha c’è anche Matteo Cicciarella, giovane portiere in rampa di lancio: “Con Paolo Parisi e gli altri portieri si è già creato un bel gruppo, abbastanza affiatato, capeggiato da Paolo. Sta andando bene? No, sta andando benissimo. Stiamo lavorando tanto sia con Paolo, col mister che col prof, Siclari quindi sotto un punto di vista atletico si preannuncia una bella stagione“, racconta Cicciarella, che sta trovando subito l’ambiente giusto per crescere.

Che tipologia di portiere sei?

“Sono un portiere agile, cerco di rimanere bene concentrato durante la partita e durante la stagione, che è una cosa difficile per noi portieri. Sto imparando da Paolo, sto imparando dal mister, cerco di essere utile durante la stagione“

.Cosa ti aspetti da questa nuova avventura in Calabria?

“Sicuramente entro in una piazza importante, entro in una società importante, entro in una categoria importante, quindi punto sempre a fare il massimo e a dare il massimo per questa squadra, e a crescere soprattutto“.

Come descriveresti la tua carriera finora?

“Finora è stata una bella carriera, però so che posso dare ancora di più e so che posso fare ancora di più, quindi non abbastanza direi. Se dovessi descrivere questo gruppo? Ti ho visto già pronto per il festeggiamento, per il tesseramento, quindi vuol dire che i meccanismi sono abbastanza rodati.

“Assolutamente. Diciamo che ho lasciato una società che più che una società era una squadra, era una famiglia, e mi stanno facendo inserire bene qua. È una grande famiglia”.

La Cadi Antincendi Futura è pronta per un nuovo anno in cadetteria, la seconda serie d’Italia, la A2 Elite. Un girone variegato che abbraccia tantissime regioni in Italia, dall’Emilia Romagna alla Sicilia. Si inizia alle ore 16 di sabato 19 settembre con la sfida in casa del Formia.

Tutti gli appassionati giallo-blu, invece, potranno abbracciare i propri beniamini pochi giorni dopo, martedì 22 settembre alle ore 19 al Palattinà, nella gara d’esordio casalingo contro Sulmona.

La novità della stagione è che tutte le sfide del campionato verranno trasmesse in diretta sulla nuova televisione ufficiale del campionato, FutsalTv (occorre una semplice registrazione gratuita per poter vedere il match). Replica il lunedì alle ore 18 sulla tv ufficiale del club, ReggioTv, canale 77.