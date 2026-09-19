Addio a Sandro Mazzola, altro mito del calcio italiano. Bandiera dell’Inter e uno dei più grandi azzurri

Poco dopo la mezzanotte è arrivata la notizia della scomparsa di Sandro Mazzola, morto all’età di 83 anni. Una delle figure più importanti della storia del calcio italiano lascia un segno indelebile nella memoria degli appassionati. Leggenda dell’Inter, con la maglia nerazzurra ha conquistato 4 scudetti e 2 Coppe dei Campioni, diventando uno dei simboli della Grande Inter.

A comunicare la notizia è stato lo stesso club milanese, che ha voluto ricordarlo con un messaggio sui propri canali ufficiali: “Ciao Sandro, bandiera eterna“.