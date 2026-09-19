Domotek, Iervolino si presenta: Reggio è bellissima, che gruppo unito. La A2 sarà una battaglia’

È tempo di ambientamento e di prime sensazioni in casa Domotek Volley Reggio Calabria. Tra i protagonisti del nuovo corso amaranto c’è anche lo schiacciatore Riccardo Iervolino, arrivato da poco in riva allo Stretto e già pienamente immerso nella nuova avventura.

Iervolino ha raccontato le sue primissime impressioni sulla città e sull’ambiente: “Sono all’inizio della seconda settimana qui a Reggio Calabria e per ora mi trovo davvero molto bene. La città è bellissima, anche tutte le strutture che ci mettono a disposizione per gli allenamenti, piscina e palestra, tutto molto bello. Mi sto trovando molto, molto bene“.

Una delle note più positive per il nuovo arrivato è la coesione dello spogliatoio: “Ho trovato un gruppo sicuramente già molto unito, forse anche grazie al gran successo dell’anno scorso. Tutti i nuovi innesti stanno già entrando a far parte della squadra, quindi molto bene“.

Iervolino arriva da un’estate intensa dedicata al beach volley, disciplina che lo ha visto protagonista fino a qualche giorno fa: “La stagione di beach volley è durata tutta l’estate e si è conclusa con un ottimo quinto posto alle finali dell’assoluto. È andata molto bene. Ora non vedo l’ora di giocare a pallavolo e fare bene in amaranto“.

Sul prossimo campionato di Serie A2, lo schiacciatore non nasconde le aspettative: “Sarà sicuramente un campionato molto impegnativo, di altissimo livello, con grandi nomi e grandi squadre molto assortite per provare a vincere il campionato. Quindi un altissimo livello e una battaglia ogni domenica“.

La squadra attende ancora l’arrivo di Klemen Sen, agli Europei con la Slovenia ma Iervolino assicura: “Lo stiamo seguendo anche da qua, tutte le partite degli Europei, e non vediamo l’ora di accoglierlo con noi“.

Infine, un pensiero alla sinergia che si creerà al Palacalafiore, che quest’anno ospiterà prima la selezione femminile e poi la squadra maschile: “Speriamo di riempire il palazzetto sia per loro che per noi. Io l’ho visto già gli anni scorsi, bello pieno. Spero di giocare con una bellissima cornice come è sempre stato“.