Puliservice, Tallariti: ‘A Reggio mi aspetto una grande crescita’

"Dopo una breve esperienza fuori, sono tornata e ora ripartirà questo progetto ambizioso in amaranto"

Una delle promesse più luminose del volley calabrese è pronta a rimettersi in gioco. Sofia Tallariti, giovanissima palleggiatrice della Puliservice Volley, è tornata a Reggio Calabria dopo una breve esperienza fuori città e si prepara a vivere da protagonista il nuovo progetto amaranto.

“Dopo una breve esperienza fuori, sono tornata a Reggio e ora ripartirà questo progetto ambizioso in amaranto“, esordisce la classe 2009. Alla domanda su che annata si aspetta, la risposta è chiara: “Mi aspetto un’annata di grande crescita, soprattutto grazie a tutte le compagne che ho. Le conoscevo già da tanto, è un gruppo formato da ragazze con tanta esperienza, ma anche da giovani come me. Da quelle con grande esperienza possiamo solo imparare“.

Tra le compagne ritrovate, Sofia cita Katia Romeo, sua pari-ruolo al palleggio, con cui ha già giocato in passato. E sul ruolo di Katia, figura importante per il suo ruolo di palleggiatrice, conferma: “Sì, sì, è importantissima anche per il mio ruolo“. Ma la crescita non sarà solo tecnica: “Anche dal punto di vista personale mi aspetto una grande crescita, perché sono tutte ragazze veramente competitive e brave“.

Alla domanda sul suo sogno legato all’esperienza pallavolistica, Sofia risponde con maturità: “Io cerco sempre di fare bene, anche in ogni allenamento cerco di dare il massimo. Anche quando sono magari stanca o ho problemi, so che la pallavolo può solo aiutarmi. Per me, da quando sono piccola, è un posto di svago, è un posto del cuore“.

Il mondo amaranto? “È un grande movimento che, nonostante il poco tempo e comunque da pochi anni che c’è, ha veramente non dico rivoluzionato, ma anche vedere tutta quella gente al palazzetto mi fa sperare che anche da noi ci sia tutta questa accoglienza”.

Nonostante la giovane età, il percorso di Sofia Tallariti è già ricco di esperienze significative. Cresciuta nel vivaio della Saverio Macheda, ha disputato diverse stagioni in Serie C, affinando il suo talento e dimostrando una maturità tecnica notevole. A impreziosire il suo curriculum, una serie di traguardi prestigiosi: ha preso parte alle finali nazionali Under 14 e Under 16 e ha conquistato due Trofei delle Regioni nell’indoor e due nel beach volley, dimostrando versatilità e competitività a tutto tondo. La scorsa stagione ha rappresentato un ulteriore salto di qualità, con l’esperienza in Piemonte tra le fila della giovanile del Cuneo Granda Volley.

Ora, per lei, si apre un nuovo capitolo in amaranto. E le premesse per scriverlo nel migliore dei modi ci sono tutte.