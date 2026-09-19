Suppletive a Reggio, Boccia sostiene Benedetto: ‘A desta derby Vannacci-Meloni, noi proponiamo altro’

“Adestra c’è questo derby Vannacci-Meloni che è una cosa che non commentiamo”.

Lo ha dichiarato Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, intervenendo alla Festa regionale dell’Unità a Lamezia Terme, dove ha parlato anche delle prossime elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria e della candidatura di Frank Benedetto.

Secondo Boccia, il confronto interno al centrodestra sarebbe legato, a suo giudizio, alle scelte compiute negli ultimi anni dal Governo.

“È il risultato, per me, di questi quattro anni di governo Meloni che non è riuscita a fare nulla per il Paese. Zero per la Calabria, il Mezzogiorno è abbandonato a se stesso. L’unica cosa che ci lascia in eredità è Vannacci con la radicalizzazione della destra”.

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Boccia: “Una sanità pubblica più forte”

Il capogruppo dem al Senato ha quindi richiamato i temi al centro della proposta del centrosinistra.

“Penso che noi dobbiamo concentrarci con tutti i partiti della coalizione su cosa noi proponiamo al Paese. Noi stiamo proponendo un’altra idea di società, una sanità pubblica più forte, una scuola pubblica lo dico qui da Lamezia”.

Boccia ha poi aggiunto: “Il problema Vannacci è il risultato dell’assenza di politiche fatte dalla destra. Ovviamente la reazione dell’estrema destra è più un conflitto sociale”.

Le parole su Vannacci e sulla Costituzione

Nel suo intervento, Boccia ha espresso una posizione critica nei confronti del dibattito politico legato alla destra.

“Vannacci ci porta indietro di 80 anni. È evidente che le destre italiane non sentono loro questa Costituzione e per questa ragione noi, mai come in questo momento storico, siamo concentrati su un’altra idea di società”.

“Frank Benedetto candidato conosciuto dai calabresi”

Boccia ha infine parlato del candidato sostenuto dalla coalizione progressista alle suppletive della Camera.

“Frank Benedetto è un cardiochirurgo che tutti i calabresi conoscono e tanti gli sono grati per il lavoro eccezionale che ha fatto in tutti questi anni”.

“Con Nicola Irto abbiamo cercato di coniugare l’aspetto civico che Frank rappresenta, con una idea alternativa che abbiamo di sanità, una sanità pubblica che è in ginocchio che la destra ha pensato che fosse l’ennesimo pezzo di Stato da privatizzare”.

“Quindi speriamo che a Reggio tutto il collegio voti Frank Benedetto per la qualità della proposta”, ha concluso Boccia.

Fonte: Ansa Calabria