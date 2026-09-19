Suppletive, Tridico a Reggio a sostegno di Benedetto: ‘Rappresentiamo la politica fra la gente’

“Con Frank Benedetto rappresentiamo un modo di fare politica: quello di stare tra la gente”.

Lo ha affermato l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, oggi a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale Calabria U05.

Secondo Tridico, il candidato del centrosinistra rappresenta una figura proveniente dalla società civile e legata direttamente al territorio.

“Il nostro candidato unitario nasce nella società civile, viene dalla società di Reggio Calabria, viene dal perimetro sociale di Reggio Calabria, in un campo così delicato come quello della sanità. Dove si è adoperato e oggi mette a disposizione della città e di tutto il collegio di Reggio Calabria questa straordinaria competenza”.

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Tridico: “In Calabria campo compatto”

Nel corso del suo intervento, Tridico ha parlato anche del quadro politico regionale.

“In Calabria abbiamo un campo compatto. Le elezioni regionali l’anno scorso non le abbiamo vinte, ma per la prima volta abbiamo fatto un grande risultato in 25 giorni di campagna elettorale e se avessimo avuto qualche settimana in più probabilmente avremmo fatto emergere le contraddizioni della destra”.

L’europarlamentare ha poi aggiunto: “Perché la destra in Calabria si divide sui posti, sui sottosegretari, sugli assessori”.

Elezioni suppletive Camera Reggio Calabria, la campagna di Benedetto

Sulla consultazione elettorale, Tridico ha sottolineato il valore della sfida per il territorio.

“Doveva essere una consultazione ferragostana – ha detto – nella quale non si deciderà un seggio da occupare, e non cambierà certo l’equilibrio politico nazionale, ma sarà importante perché potrà cambiare il rappresentante della città al Parlamento”.

“Stiamo facendo una campagna elettorale portata avanti parlando con la gente”, ha concluso Tridico.

Fonte: Ansa Calabria