Suppletive a Reggio, Tridico in città e in provincia a sostegno di Benedetti

Entra nel vivo la campagna elettorale per le imminenti elezioni suppletive. Oggi, venerdì 18 settembre, l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, sarà presente sul territorio per una serie di importanti appuntamenti a sostegno della candidatura di Frank Benedetto, esponente della coalizione di centro-sinistra.

Pasquale Tridico a Scilla

La giornata prenderà il via alle ore 15:30 a Scilla, dove l’onorevole Tridico, insieme a Frank Benedetto, incontrerà ufficialmente il Sindaco della cittadina tirrenica. Il momento di confronto istituzionale si terrà nella cornice di Piazza San Rocco.

L’incontro del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria

Successivamente, il programma si sposterà a Reggio Calabria. Alle ore 17:00, presso il Caffè Noir, si svolgerà un incontro politico organizzato dallo stesso professor Tridico con il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria. L’appuntamento, aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, sarà l’occasione per fare il punto sui temi caldi del territorio e ribadire il pieno supporto a Frank Benedetto.

Al termine del dibattito, Tridico e il candidato Benedetto guideranno una passeggiata lungo il centralissimo Corso Garibaldi, che si concluderà presso la sede elettorale del candidato del centro-sinistra, dove l’evento si avvierà verso le battute finali con un momento di condivisione con la cittadinanza.