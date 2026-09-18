City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Suppletive a Reggio, Tridico in città e in provincia a sostegno di Benedetti

Doppio appuntamento per l'europarlamentare M5S a sostegno del candidato del campo largo. Il programma

18 Settembre 2026 - 06:30 | Comunicato stampa

Consiglio Regionale Pasquale Tridico ()

Entra nel vivo la campagna elettorale per le imminenti elezioni suppletive. Oggi, venerdì 18 settembre, l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, sarà presente sul territorio per una serie di importanti appuntamenti a sostegno della candidatura di Frank Benedetto, esponente della coalizione di centro-sinistra.

Pasquale Tridico a Scilla

La giornata prenderà il via alle ore 15:30 a Scilla, dove l’onorevole Tridico, insieme a Frank Benedetto, incontrerà ufficialmente il Sindaco della cittadina tirrenica. Il momento di confronto istituzionale si terrà nella cornice di Piazza San Rocco.

locandina tridico benedetto

L’incontro del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria

Successivamente, il programma si sposterà a Reggio Calabria. Alle ore 17:00, presso il Caffè Noir, si svolgerà un incontro politico organizzato dallo stesso professor Tridico con il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria. L’appuntamento, aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, sarà l’occasione per fare il punto sui temi caldi del territorio e ribadire il pieno supporto a Frank Benedetto.

Al termine del dibattito, Tridico e il candidato Benedetto guideranno una passeggiata lungo il centralissimo Corso Garibaldi, che si concluderà presso la sede elettorale del candidato del centro-sinistra, dove l’evento si avvierà verso le battute finali con un momento di condivisione con la cittadinanza.

locandina tridico benedetto

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Movimento 5 StellePasquale TridicoReggio Calabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?