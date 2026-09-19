Commissioni senza streaming, Romeo: ‘Basta un notebook per garantire trasparenza ai cittadini’

Il consigliere comunale del centrosinistra a Live Break interviene sul mancato collegamento da remoto delle sedute: "Nel 2022 e nel 2023 venivano trasmesse con un semplice notebook e un account Gmail"

Le commissioni consiliari del Comune di Reggio Calabria tornano al centro del dibattito politico. A distanza di mesi dall’avvio della nuova consiliatura, resta ancora aperto il tema della possibilità per cittadini e stampa di seguire le sedute in collegamento da remoto.

Una questione legata alla trasparenza e alla partecipazione, sulla quale si sono confrontate maggioranza e opposizione. Il Comune ha già a disposizione le attrezzature necessarie per la trasmissione, ma il sistema non è ancora entrato pienamente a regime.

Sul tema è intervenuto Carmelo Romeo, consigliere comunale del centrosinistra, ospite di Live Break, che ha sottolineato come la soluzione possa essere anche immediata, senza attendere l’attivazione di un sistema più complesso.

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“Nel 2022 e nel 2023 le commissioni venivano trasmesse”

Romeo parte da un dato storico: la possibilità di seguire le commissioni da casa non sarebbe una novità assoluta per Palazzo San Giorgio.

“Sono contento che questa domanda è fatta qua perché CityNow è stato uno dei giornali più presenti nelle varie sedute di Commissione e ha permesso di riportare quello che si verificava”.

Il consigliere ricorda poi il percorso degli ultimi anni.

“Nel 2023 le sedute di commissioni venivano trasmesse in maniera semplice con un notebook e con un account Gmail che tutti noi abbiamo”.

Per Romeo, quindi, la questione non riguarda soltanto la tecnologia disponibile, ma soprattutto la volontà di rendere accessibili i lavori delle commissioni.

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“Oggi il Comune ha computer, telecamere e microfoni”

Il tema si intreccia con gli strumenti acquistati dall’amministrazione comunale. Romeo richiama infatti le attrezzature già presenti nelle sale consiliari.

“Questa attrezzatura che la maggioranza di oggi si è ritrovata, acquistata quindi, tutto computer, telecamere, microfoni, che come dice giustamente il presidente Milia non è stata attivata, è giusto che venga messa in funzione, ma in attesa di avere il super sistema, una soluzione alternativa c’è. Il voler farle vedere e vivere da casa i lavori delle commissioni è semplicemente una volontà”.

“Con un semplice notebook si può dare la possibilità ai cittadini di sapere”

La proposta di Romeo è quindi quella di non attendere ulteriormente per garantire la partecipazione.

“Intanto con un semplice notebook, come si è fatto dal 2022 al 2026, si può dare la possibilità sia ai cittadini da casa di sapere cosa viene fatto”.

Un passaggio che, secondo il consigliere, riguarda anche il ruolo delle commissioni nella vita amministrativa della città.

“Oggi – in riferimento a giovedì ndr. – sono state fatte ben sei commissioni. In questo caso mi va di fare un plauso anche ai colleghi di maggioranza che stanno presiedendo le commissioni, perché si sta facendo un lavoro importante, si stanno aggredendo dei temi”.

Il problema, però, resta la difficoltà per chi non è presente fisicamente a Palazzo San Giorgio di conoscere i contenuti delle discussioni.

“Da casa non sa nessuno niente”.

“Serve più trasparenza”

Secondo Romeo, il tema non riguarda soltanto la diretta streaming, ma la possibilità per i cittadini di seguire il percorso decisionale dell’amministrazione. Il consigliere ha evidenziato inoltre un altro aspetto: la mancanza, nelle sedute, di una presenza strutturata:

“Da quando abbiamo avviato le commissioni, noi non abbiamo personale del Comune che partecipa alle sedute, tranne la segretaria di commissione che redige i verbali, ma dove sono i giornalisti dell’ufficio stampa che a fine seduta divulgavano i comunicati di resoconto alla stampa? Un problem che, sono sicuro, sarà corretto”.

Il tema dello streaming delle commissioni consiliari resta dunque uno dei punti aperti sul fronte della partecipazione istituzionale. Per l’opposizione, la trasparenza può essere garantita già oggi con strumenti semplici; per la maggioranza, invece, l’obiettivo resta quello di mettere a regime il sistema tecnologico previsto.