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Reggio: 74enne scomparso, ritrovato al pronto soccorso del GOM

Prima di allontanarsi, l’uomo aveva lasciato un biglietto con una frase che aveva destato particolare preoccupazione: "Vi voglio bene a tutti"

19 Settembre 2026 - 10:39 | Comunicato stampa

Pronto Soccorso

È stato rintracciato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato un uomo di 74 anni che si era allontanato dalla propria abitazione, facendo scattare l’allarme tra i familiari.

A segnalare la sua scomparsa sono stati proprio i familiari che, non vedendolo rientrare, hanno contattato la Sala Operativa della Questura.

Prima di allontanarsi, l’uomo aveva lasciato un biglietto con una frase che aveva destato particolare preoccupazione: «Vi voglio bene a tutti».

Le ricerche della Polizia di Stato

Ricevuta la segnalazione, gli Agenti delle Volanti si sono immediatamente messi alla ricerca dell’anziano, ricostruendo i suoi possibili spostamenti e concentrando le verifiche nell’area indicata dalla localizzazione del suo telefono cellulare.

Le ricerche hanno portato i poliziotti fino al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove l’uomo è stato rintracciato, di notte, all’interno del Pronto Soccorso.

L’anziano ritrovato al GOM di Reggio Calabria

L’intervento immediato della Polizia di Stato ha così permesso di interrompere le ricerche e riportare la vicenda a un esito positivo, verificando le buone condizioni dell’uomo e consentendo di rassicurare i familiari.

Il 74enne è rimasto successivamente in ospedale per gli ulteriori accertamenti clinici ritenuti necessari, assistito dalla moglie.

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