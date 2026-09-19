Reggio Calabria, ABIO in piazza per i bambini ricoverati al Gom

Sabato 26 settembre 2026 la città dello Stretto risponde alla chiamata della solidarietà. In occasione della Ventiduesima Giornata Nazionale ABIO, l’appuntamento più importante dell’anno per l’intero Movimento nazionale, i volontari di ABIO Reggio Calabria OdV (Associazione per il Bambino in Ospedale), saranno tutti in piazza. L’obiettivo è incontrare la cittadinanza, condividere storie di accoglienza e raccogliere fondi fondamentali per continuare a trasformare l’esperienza del ricovero dei più piccoli.

Testimone e simbolo indiscusso della Giornata sarà il tradizionale cestino di ottime pere, che i cittadini reggini potranno ricevere a fronte di una donazione minima.

Se a livello nazionale il movimento ABIO cura il benessere dei più piccoli dal 1978, la realtà di ABIO Reggio Calabria ODV batte nel cuore della città dal 2012.

ABIO Reggio Calabria al fianco dei bambini ricoverati

Da quattordici anni, i volontari reggini sono una presenza costante e luminosa presso il Reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) “Bianchi Melacrino Morelli”. L’azione di ABIO Reggio Calabria si concentra quotidianamente all’interno dei reparti pediatrici del GOM (Grande Ospedale Metropolitano).

Qui, i volontari sono una presenza qualificata per ridurre l’impatto traumatico dell’ospedalizzazione regalando momenti di normalità ai piccoli pazienti e offrendo un sostegno pratico ed emotivo alle famiglie nei momenti più difficili. Con dedizione e calore, i volontari accolgono i piccoli pazienti al momento del ricovero, inventano giochi, colorano le stanze e donano ai genitori quella pausa e quel supporto necessari per respirare e sentirsi meno soli.

Negli anni, ABIO Reggio Calabria ha cambiato il volto della pediatria locale, promuovendo progetti concreti per rendere gli ambienti ospedalieri caldi, accoglienti e vicini alle esigenze dei più piccoli.

La Giornata Nazionale ABIO in piazza a Reggio Calabria

Anche a Reggio Calabria, con il Patrocinio del Comune, la città si colorerà di solidarietà sotto lo storico slogan “Per Amore, per ABIO”. La Giornata Nazionale diventa così anche occasione di comprendere quanto un gesto semplice possa fare la differenza nella quotidianità di un bambino ricoverato.

L’iniziativa ha ricevuto anche per questa edizione l’alto riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, confermando l’enorme valore nazionale dell’iniziativa.

Il ricavato derivante dalla distribuzione dei cestini di pere a Reggio Calabria sarà interamente devoluto alla formazione permanente e all’aggiornamento costante dei volontari locali. Operare in ospedale richiede una preparazione rigorosa per garantire che l’accoglienza e il supporto ludico-relazionale rispondano sempre ai massimi standard di sensibilità e sicurezza richiesti dalle strutture sanitarie.

Dove trovare il gazebo ABIO a Reggio Calabria

L’appuntamento per tutti i reggini è sul Corso Garibaldi, al civico 325 (lato scalinata del Teatro Francesco Cilea), dove sarà allestito un gazebo speciale a “misura di bambino”, tra palloncini, disegni e gadget.

Il banchetto di ABIO Reggio Calabria sarà attivo per l’intera giornata. I cittadini potranno anche informarsi su come diventare volontari e prendere parte attiva ai prossimi corsi di formazione.

PerAMORE, perABIO, grazie anche a te!

ABIO Reggio Calabria

Tel. 3278437087

E-mail: abiorc@live.it