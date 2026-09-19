Reggio Calabria, incidente sulla A2: 15 veicoli coinvolti, chiusa carreggiata

A causa di un incidente la carreggiata in direzione sud è provvisoriamente chiusa tra gli svincoli di San Gallico e Reggio/Porto a Reggio Calabria. Il sinistro ha coinvolto 15 veicoli e causato il ferimento di due persone.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi, il traffico dal km 3,521 ed il km 7,38, è al momento deviato lungo la viabilità adiacente con uscita obbligatoria dallo svincolo di Gallico sud.

Presenti sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.