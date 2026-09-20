Reggio, presentata a Palazzo San Giorgio la III edizione della Rassegna del Teatro Popolare

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e saranno ad ingresso libero



Si è svolta giovedì 17 settembre, presso la prestigiosa Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della III edizione della Rassegna del Teatro Popolare, promossa dalla FITA – Federazione Italiana Teatro e Arti, Comitato Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

All’incontro hanno preso parte le compagnie teatrali del circuito FITA coinvolte nella manifestazione, il Presidente del Comitato Provinciale FITA di Reggio Calabria Michele Carilli, Giuseppe Lombardo Consigliere provinciale FITA, il Tesoriere Nazionale FITA Giuseppe “Pepè” Minniti, e, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, il Consigliere Zera Falduto.

La rassegna, in programma dal 18 al 23 settembre in Piazza Castello, rappresenta un appuntamento ormai significativo nel panorama culturale cittadino e nasce con l’obiettivo di valorizzare il teatro popolare quale strumento di conservazione e trasmissione della memoria, della cultura e delle tradizioni del territorio.

Reggio Calabria, torna la Rassegna del Teatro Popolare della FITA

Ad aprire gli interventi è stato il presidente provinciale FITA Michele Carilli. Nel suo saluto ha evidenziato come il teatro sia da sempre una presenza importante nei festeggiamenti settembrini in onore della Madonna della Consolazione, una tradizione che negli anni ha visto intere generazioni avvicinarsi al palcoscenico e alla cultura teatrale.

“Il teatro – ha sottolineato Carilli – è sempre stato parte integrante dei momenti di festa della nostra città. Da tre anni la FITA ha avviato una collaborazione con le Amministrazioni comunali con l’intento di creare un legame stabile e costruttivo che possa garantire continuità, organizzazione e qualità alle iniziative dedicate al teatro popolare”.

Il presidente ha quindi presentato il calendario della rassegna, illustrando le cinque serate che vedranno protagoniste le compagnie del territorio, ciascuna con il proprio spettacolo e il proprio modo di interpretare e custodire la tradizione teatrale reggina.

FITA, compagnie teatrali e memoria delle tradizioni reggine

A prendere successivamente la parola è stato il Consigliere Provinciale FITA Giuseppe Lombardo, che ha evidenziato il valore del lavoro svolto dalle compagnie:

“Dietro ogni spettacolo ci sono sacrifici, prove e tanta passione. Questa rassegna è soprattutto il risultato della volontà delle compagnie di lavorare insieme per mantenere vivo il teatro popolare e trasmettere alle nuove generazioni la nostra cultura e le nostre tradizioni”.

Il Tesoriere Nazionale FITA Giuseppe “Pepè” Minniti, nel suo intervento ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento all’attuale Amministrazione Comunale per aver dato continuità al rapporto instaurato negli anni precedenti, consentendo così alla rassegna di proseguire il proprio cammino.

Minniti ha sottolineato l’importanza di dare continuità alle esperienze positive, soprattutto quando riguardano la cultura, la socialità e le tradizioni di una comunità. Il teatro popolare, infatti, non rappresenta soltanto un momento di intrattenimento, ma costituisce un patrimonio attraverso il quale vengono tramandati linguaggi, usanze, storie e valori che appartengono profondamente alla nostra identità.

“È giusto portare avanti le cose buone – è stato il senso del suo intervento – soprattutto quando si parla di cultura e tradizione. Le iniziative che funzionano e che riescono a coinvolgere il territorio devono poter continuare nel tempo, creando un patrimonio condiviso che appartenga a tutta la comunità”.

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Il sostegno dell’Amministrazione Comunale alla rassegna

A chiudere gli interventi è stato il Consigliere comunale Zera Falduto, che ha portato ai presenti i saluti del Sindaco di Reggio Calabria, manifestando il sostegno dell’Amministrazione alla manifestazione.

Falduto ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla FITA e dalle compagnie teatrali reggine, sottolineando il valore di una realtà associativa che, attraverso il proprio impegno, contribuisce ad animare la città e a mantenere vive espressioni culturali profondamente radicate nella tradizione locale.

La collaborazione tra istituzioni e mondo associativo rappresenta, in questo senso, un elemento importante per costruire occasioni di partecipazione e per offrire alla cittadinanza momenti di cultura e condivisione. La Rassegna del Teatro Popolare si inserisce proprio in questa prospettiva, mettendo al centro il lavoro, la passione e la creatività delle compagnie reggine.

La III Rassegna del Teatro Popolare prenderà dunque il via venerdì 18 settembre con la serata inaugurale per proseguire fino al 23 settembre con un ricco calendario di appuntamenti.

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cinque serate nelle quali Piazza Castello diventerà un luogo di incontro, di cultura e di spettacolo, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire il piacere del teatro popolare e, attraverso di esso, una parte importante della storia e dell’identità della comunità reggina.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e saranno ad ingresso libero.

La FITA e tutte le compagnie partecipanti invitano la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere insieme questo importante momento di festa, cultura e tradizione.

Il teatro popolare continua a vivere quando una comunità sceglie di custodirlo, sostenerlo e tramandarlo alle nuove generazioni.