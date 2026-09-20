Primo tempo: acqua e fango, ma questa Reggina è irresistibile. Dominio e tre reti alla Vigor Lamezia

Quasi un tempo di attesa prima di iniziare l’incontro per un violento acquazzone che si è abbattuto su Lamezia. Due sopralluoghi del direttore di gara, decisivo il secondo sul quale capitan Lancini aveva chiesto in maniera evidente di non giocare, mentre esultano quelli della Vigor nel momento in cui l’arbitro decide per la disputa del match. E sulla fanghiglia del D’Ippolito la Reggina domina di fisico, di qualità e carattere e trova tre splendide reti, tutte arrivate da azioni combinate bellissime. Apre Toscano, poi la doppietta di Abonckelet, arrivato a quota cinque reti stagionali, tra campionato e Coppa. E’ il cannoniere amaranto. Primo tempo finisce 0-3. In curva tantissimi i tifosi amaranto e l’esposizione di uno striscione.