Suppletive a Reggio, Cannizzaro lancia Roscioli: ‘Un voto di fiducia alla mia persona e alla squadra’

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro interviene sulla tornata elettorale del 27 e 28 settembre e ribadisce il sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati.

Lo fa attraverso un video pubblicato sui propri canali social, nel quale il primo cittadino collega il voto per il candidato del centrodestra alla continuità del percorso politico e amministrativo avviato a Palazzo San Giorgio.

Cannizzaro: “Ho voluto che si votasse nei tempi previsti”

Nel suo intervento, Cannizzaro torna sulle sue dimissioni da parlamentare, che hanno determinato la necessità di nuove elezioni nel collegio interessato.

“Le elezioni suppletive si svolgeranno il 27 e il 28 settembre nella nostra città e in buona parte dell’area metropolitana a seguito delle mie dimissioni – afferma il sindaco -. Dimissioni che avrei tranquillamente potuto posticipare e non si sarebbe votato, mentre io ho voluto rimettermi nei tempi affinché si votasse”.

Secondo Cannizzaro, la scelta è legata alla necessità di avere un nuovo riferimento istituzionale in Parlamento.

“Come sindaco di Reggio e come squadra del centrodestra abbiamo bisogno di un riferimento di primo livello che sostituisca la mia persona in Parlamento”.

“Roscioli è la persona giusta”

Il sindaco indica in Fabio Roscioli il candidato individuato per ricoprire il ruolo parlamentare per il periodo previsto dalla legislatura.

“Fabio Roscioli è la persona giusta perché è competente, perché è l’amministratore unico di Forza Italia, perché conosce bene le dinamiche governative, istituzionali e parlamentari”.

Cannizzaro definisce Roscioli un punto di riferimento per l’attività politica e amministrativa della città.

“Sarà il pioniere, sarà la persona di riferimento del sindaco H24 a favore di Reggio, perché io con Fabio e con tutti gli altri parlamentari dobbiamo continuare a sbloccare tante linee di finanziamento e tanti problemi”.

“Chi vota Roscioli vota anche il progetto iniziato”

Nel video il sindaco sottolinea più volte il significato politico che attribuisce alla scelta degli elettori.

“Chi vota Fabio Roscioli innanzitutto vota per il centrodestra unito. Chi vota Fabio Roscioli vota per il sindaco organizzato, è anche un voto di fiducia alla mia persona e alla mia squadra. Chi vota Fabio Roscioli vota per il progetto che ha iniziato a rivoluzionare Reggio e la sua provincia”.

La conclusione dell’intervento è un appello al voto rivolto agli elettori del collegio: “Adesso Reggio, avanti con il centrodestra unito per Reggio e la sua area metropolitana”.