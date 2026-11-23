Il reggino Giuseppe Nicolò tra i migliori psichiatri italiani: lo studio di ‘Peter Pan’
Dagli studi Classici a Reggio al tavolo tecnico del Ministero: Giuseppe Nicolò, psichiatra reggino, tra i migliori d’Italia secondo lo studio di Peter Pan
23 Novembre 2026 - 15:34 | Comunicato Stampa
Il reggino Giuseppe Nicolò è tra i migliori psichiatri italiani. Lo ha rivelato uno studio dell’associazione Peter Pan concentrata sui bisogni degli adolescenti.
Lo studio di Peter Pan ha riguardato particolarmente l’ADHD e i disturbi riguardanti le popolazioni giovanili.
Il feedback di soddisfazione degli utenti rispetto al prof Nicolò è stato eccellente, con una media di 8,8.
Tra i professionisti più apprezzati Donatella Marazziti dell’Università di Pisa, Stefano Pallanti dell’Università di Firenze.
Le rilevazioni – prosegue Peter Pan – hanno coinvolto associazioni e utenza.
Giuseppe Nicolò, è nato a Reggio Calabria dove ha compiuto gli studi Classici. Docente universitario, primario, è curatore dell’edizione italiana del DSM e autore del più importante manuale sui disturbi di personalità.
Nicolò è anche coordinatore vicario del tavolo tecnico sulla salute mentale del Ministero della Salute.