Il reggino Giuseppe Nicolò è tra i migliori psichiatri italiani. Lo ha rivelato uno studio dell’associazione Peter Pan concentrata sui bisogni degli adolescenti.

Lo studio di Peter Pan ha riguardato particolarmente l’ADHD e i disturbi riguardanti le popolazioni giovanili.

Il feedback di soddisfazione degli utenti rispetto al prof Nicolò è stato eccellente, con una media di 8,8.

Tra i professionisti più apprezzati Donatella Marazziti dell’Università di Pisa, Stefano Pallanti dell’Università di Firenze.

Le rilevazioni – prosegue Peter Pan – hanno coinvolto associazioni e utenza.

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Giuseppe Nicolò, è nato a Reggio Calabria dove ha compiuto gli studi Classici. Docente universitario, primario, è curatore dell’edizione italiana del DSM e autore del più importante manuale sui disturbi di personalità.

Nicolò è anche coordinatore vicario del tavolo tecnico sulla salute mentale del Ministero della Salute.