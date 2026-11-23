Venerdì 27 novembre un pomeriggio di preghiera e raccoglimento con la benedizione e la distribuzione delle Medaglie

La Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra si prepara a celebrare, venerdì 27 novembre, la memoria della Madonna della Medaglia Miracolosa, un appuntamento che si inserisce nel cammino di fede e di spiritualità mariana della comunità dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata.

Una ricorrenza particolarmente sentita, che ogni anno offre a fedeli e pellegrini provenienti anche da altre realtà della Calabria e della Sicilia l’occasione per ritrovarsi attorno a Maria, rinnovando la propria fiducia nella sua materna intercessione.

La devozione alla Medaglia Miracolosa trae origine dalle apparizioni della Vergine Maria a Santa Caterina Labouré, avvenute nel 1830 nella cappella di Rue du Bac, a Parigi. Fu proprio in quell’occasione che la Madonna affidò alla giovane religiosa il compito di far coniare una medaglia secondo il modello che le era stato mostrato. Da allora, questo segno mariano si è diffuso in tutto il mondo, diventando per milioni di fedeli un richiamo alla preghiera, alla conversione e all’affidamento a Dio attraverso Maria.

La Medaglia non è un semplice oggetto devozionale, né tantomeno un amuleto: rappresenta un segno di fede che invita a vivere più profondamente il Vangelo, confidando nella grazia di Dio e nella materna vicinanza della Vergine.

Il programma delle celebrazioni

Il programma delle celebrazioni prenderà avvio alle ore 16.30 con la preghiera dei Vespri. Alle 17.00 seguiranno la Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa e la recita del Santo Rosario. Il momento culminante sarà, alle ore 18.00, la celebrazione della Santa Messa, durante la quale si terrà anche la benedizione delle Medaglie Miracolose, che saranno successivamente distribuite ai presenti.

Un pomeriggio, dunque, nel quale la preghiera liturgica e la tradizione mariana si intrecciano, offrendo a ciascuno l’opportunità di riscoprire il valore di una devozione che attraversa le generazioni e continua a parlare al cuore dei credenti.

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Alla Cittadella dell’Immacolata, la memoria della Medaglia Miracolosa diventa così un invito a guardare a Maria come modello di fede e di totale disponibilità alla volontà di Dio, lasciandosi guidare da lei verso Cristo, sorgente di ogni grazia e di ogni speranza.