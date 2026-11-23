Le riprese dureranno sei settimane, cinque delle quali si svolgeranno in Calabria. Nel cast, accanto a Toni Servillo e Vanessa Scalera, ci saranno Adalgisa Manfrida, Zackari Delmas, Francesco Di Napoli e Max Mazzotta

Sono in corso le riprese di Casa d’altri, il nuovo film di Gianluca Jodice (Il cattivo poeta, Le Déluge) con protagonisti Toni Servillo e Vanessa Scalera.



La sceneggiatura, firmata da Massimo Coppola e Gianluca Jodice, è tratta dall’omonimo romanzo breve di Silvio D’Arzo, pubblicato postumo nel 1953 e definito da Eugenio Montale come “un racconto perfetto”.

Immediato secondo dopoguerra, in un borgo isolato, un vecchio prete ha smesso da tempo di aspettarsi qualcosa: da Dio, dagli uomini, da se stesso. Fino all’arrivo di una donna di cui non si sa nulla e che vuole sottoporgli una domanda che non osa fare. Una domanda che lo metterà in crisi, tanto da scoprire che tutta la sua vita è stata solo una lunghissima preparazione a quell’istante.



Nel cast, accanto a Toni Servillo e Vanessa Scalera, ci saranno Adalgisa Manfrida, Zackari Delmas, Francesco Di Napoli, Max Mazzotta.



Casa d’altri è una produzione Indigo Film con Rai Cinema. Il film sarà distribuito da 01 Distribution. Le vendite internazionali saranno a cura di Les Film du Losange, che distribuirà anche il film in Francia.

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Prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Casa d’altri è realizzato con il sostegno della Calabria Film Commission, con il patrocinio della Città Metropolitana di ReggioCalabria, del Comune di Reggio Calabria e del Comune di Melito di Porto Salvo.



La fotografia è firmata da Daniele Ciprì, le musiche da Fabio Massimo Capogrosso, il montaggio da Marcello Saurino, la scenografia da Tonino Zera, i costumi da Massimo Cantini Parrini, il suono da Angelo Bonanni.



Le riprese dureranno sei settimane, cinque delle quali si svolgeranno in Calabria nella straordinaria cornice di Pentedattilo, antico borgo del comune di Melito Porto Salvo, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.