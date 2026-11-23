L’eurodeputata torna sul futuro corso di Medicina a Reggio Calabria: 'Non ce ne siamo assolutamente dimenticati, lo porteremo a termine'. Il progetto resta una delle grandi opportunità per la Mediterranea, che continua a crescere per iscritti e offerta formativa

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria cresce, aumenta il numero degli studenti e amplia la propria offerta formativa. Un percorso che potrebbe trovare un ulteriore impulso con l’istituzione del tanto atteso corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Un progetto del quale si discute da tempo e che resta tra gli obiettivi sul tavolo delle istituzioni.

A confermarlo è l’eurodeputata ed ex vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi, intervenuta ai microfoni di Reggio Politik, la trasmissione di approfondimento politico in onda su RTV.

Dopo gli aggiornamenti dello scorso luglio, Princi torna sul dossier e chiarisce lo stato dell’arte: il progetto è stato definito nella sua impostazione generale, ma occorre ancora individuare le risorse economiche necessarie per sostenerlo. Nel frattempo, è ripreso il confronto con il rettore Giuseppe Zimbalatti e il sindaco Francesco Cannizzaro.

Leggi anche

Medicina a Reggio Calabria, Princi: «Abbiamo ripreso le redini del progetto»

«Confermo che è un progetto già ultimato nella sua fase di architettura programmatica. È un percorso che ci sta vedendo lavorare alla ricerca di finanziamenti, perché devono essere quelli a sostegno e a copertura dello stesso».

L’eurodeputata ribadisce che il lavoro non si è interrotto e sottolinea il rinnovato impegno delle istituzioni coinvolte.

«Tanto con il rettore Zimbalatti quanto con il sindaco Francesco Cannizzaro abbiamo ripreso le redini del progetto e c’è proprio l’intenzione di dare concretezza, perché Reggio, lo abbiamo detto sin dall’inizio, merita la sua Facoltà di Medicina».

Parole che confermano la volontà di portare avanti un percorso avviato negli anni precedenti e seguito direttamente da Princi durante la sua esperienza alla Regione Calabria.

«Ne avevo un po’ assunto il coordinamento del tavolo operativo e progettuale proprio perché lo ha in primis voluto il presidente della Regione Roberto Occhiuto per ampliare l’offerta formativa della nostra regione».

Il nodo dei finanziamenti e la prudenza sui tempi

Se sul piano progettuale il lavoro è già stato impostato, resta ancora da risolvere la questione economica. Lo scorso luglio, Princi aveva spiegato che il progetto prevedeva una copertura finanziaria regionale per quindici anni, necessaria per garantirne la sostenibilità.

Un passaggio fondamentale prima di sottoporre formalmente il progetto al Coruc, il Comitato regionale di coordinamento delle università calabresi, chiamato a esprimersi sul percorso.

Oggi l’eurodeputata conferma che la ricerca delle risorse è ancora in corso, evitando però annunci prematuri.

«Ci si sta lavorando e non voglio alimentare delle aspettative, ma noi vogliamo poi comunicare i dettagli nel momento in cui il risultato lo avremo raggiunto».

Princi sottolinea anche il coinvolgimento attivo dell’Università Mediterranea e del suo rettore, ribadendo che l’obiettivo rimane concreto.

«Voglio rassicurare e dire che non ci siamo assolutamente dimenticati». I ritardi, secondo quanto spiegato dall’eurodeputata, vanno letti anche alla luce delle difficoltà economiche e delle tensioni internazionali che hanno condizionato le priorità degli ultimi anni. Circostanze che hanno rallentato il percorso, senza determinarne l’abbandono. “Il progetto rimane in vita e lo porteremo a termine”, chiarisce Princi senza mezzi termini.

Leggi anche

La Mediterranea cresce: Medicina può rappresentare un’altra svolta

Le parole di Princi arrivano in un momento particolarmente positivo per l’Università Mediterranea. Durante la recente inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027, il rettore Giuseppe Zimbalatti ha illustrato numeri che raccontano un Ateneo in forte crescita.

Gli iscritti ai corsi di laurea hanno superato quota 6.100, con un incremento del 26% rispetto a tre anni fa. Le matricole sono oltre 1.850, in aumento del 46% nello stesso periodo.

Ancora più significativo il confronto con il resto d’Italia: tra il 2021/2022 e il 2025/2026, gli iscritti al primo anno della Mediterranea sono aumentati di circa il 44%, contro il 5,5% della media nazionale. Anche l’offerta formativa si è ampliata, passando dai 22 corsi del 2022/2023 agli attuali 28.

Un trend che conferma la crescente capacità attrattiva dell’Ateneo reggino e che potrebbe essere ulteriormente rafforzato dall’attivazione di Medicina.

Lo stesso Zimbalatti, durante la cerimonia inaugurale, aveva richiamato l’attenzione sulle scienze della vita, ricordando l’attivazione del nuovo corso triennale in Biotecnologie per la Sostenibilità e la ricerca di soluzioni sostenibili per ampliare l’offerta nell’area medica.

Un’opportunità per l’Università, il GOM e il territorio

L’istituzione di Medicina a Reggio Calabria non rappresenterebbe soltanto un ampliamento dei percorsi universitari.

L’obiettivo è anche quello di rafforzare il collegamento tra formazione, ricerca e sanità, valorizzando le professionalità del Grande Ospedale Metropolitano e creando nuove opportunità per gli studenti che intendono intraprendere gli studi medici senza lasciare il territorio.

Il progetto, nella sua fase preparatoria, aveva già coinvolto gli Atenei calabresi e i vertici della sanità, proprio per costruire un percorso condiviso e sostenibile. Adesso, con la Mediterranea in crescita e il confronto istituzionale rilanciato, la questione torna al centro dell’attenzione.

La volontà politica, assicura Giusi Princi, c’è. Il progetto anche. Mancano ancora le risorse necessarie per trasformarlo in realtà.

Nessuna data ufficiale, dunque, per l’avvio dei corsi, ma un impegno ribadito pubblicamente dall’eurodeputata: portare a termine un percorso che potrebbe segnare una nuova fase di sviluppo per l’Università Mediterranea e per Reggio Calabria.