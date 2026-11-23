“L’atteggiamento non si memorizza, va sempre allenato”. Lo aveva detto mister Marchionni alla vigilia di Athletic Palermo-Reggina. Quasi un presagio, come se il tecnico avesse intuito che sarebbe stato proprio l’atteggiamento sbagliato della sua squadra a determinare una delle peggiori prestazioni stagionali. Contro i nerorosa si è vista una Reggina lenta, prevedibile, senza idee e soprattutto senza quella determinazione che dovrebbe rappresentare il punto di partenza per una squadra costruita con l’obiettivo di vincere il campionato.

Difficile comprendere questi continui sbalzi di rendimento. Una settimana la squadra convince, mostra qualità e carattere, quella successiva sembra smarrire ogni certezza. E non può essere sempre e soltanto una questione tattica. “C’è un problema e va risolto”, ha ammesso lo stesso Marchionni al termine della partita. Una dichiarazione che fotografa perfettamente una situazione ormai evidente, ma alla quale bisognerà trovare risposte concrete.

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Le scelte di Marchionni e quel centrocampo senza ritmo

Qualche appunto, però, inevitabilmente, va fatto anche sulle scelte dell’allenatore. Fermo restando che quando una squadra non funziona praticamente in nessun reparto, diventa difficile immaginare che un singolo calciatore possa cambiare da solo l’andamento di una partita. Osservando un centrocampo così compassato, lento nella circolazione del pallone e incapace di cambiare ritmo, viene spontaneo chiedersi perché un giocatore come Porcino sia ormai stabilmente relegato in tribuna.

Per caratteristiche, Porcino è un elemento decisamente più dinamico rispetto ad alcuni compagni che gli vengono preferiti. Ha duttilità, capacità di adattamento ed aspetto non trascurabile è anche reggino. Non stiamo qui a sostenere che con lui in campo la Reggina avrebbe vinto a Palermo, perchè sarebbe un ragionamento semplicistico e superficiale. Ma è altrettanto difficile trovare una spiegazione convincente alla sua esclusione continua, soprattutto alla luce del rendimento di chi viene regolarmente impiegato.

Reggina, servono risposte. Non soltanto a parole

Marchionni conosce il gruppo meglio di chiunque altro, lo allena quotidianamente e dispone certamente di elementi di valutazione che dall’esterno non possono essere conosciuti. Ma le scelte, alla fine, vengono giudicate anche per quello che restituisce il campo. E quanto visto contro l’Athletic Palermo lascia parecchi interrogativi.

Il problema dell’atteggiamento resta quello principale, perché una squadra che punta al vertice non può permettersi di scegliere, quasi inconsapevolmente, quando essere aggressiva e quando diventare passiva. Ma accanto alla questione mentale esiste anche quella delle soluzioni tecniche. E se alcuni interpreti continuano a offrire prestazioni al di sotto delle aspettative, forse è arrivato il momento di valutare alternative finora poco considerate. Almeno provarci.