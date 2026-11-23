La Cadi Antincendi Futura Under 19 continua la sua marcia da imbattuta
Nel prossimo turno, sarà ancora una volta super sfida, in trasferta in casa della Pirossigeno
23 Novembre 2026 - 10:35 | Comunicato
Continua la marcia da imbattuta della Cadi Antincendi Futura in versione Under 19. Prova vincente in trasferta, al Pianeta Viola, casa della Gallinese, team che sarà l’avversario dei giallo-blu anche in Coppa della Divisione.
Meritevole, accorta e concreta: il team di Mister Peppe Alfarano rischia pochissimo, vola in vantaggio con lo scatenato Pedro Mendes e chiude il primo tempo sul tre a zero complici i gol di Honorio ed ancora Pedro.
Nel secondo tempo, Cambareri andrà a chiudere i conti. Bene De Lorenzo tra i pali: prova di collettivo significativa con tanta difesa e buone ripartenze con Turiano, mentalmente sul pezzo, bravo anche in copertura, Aiello e Modafferi.
Nel prossimo turno, sarà ancora una volta super sfida, in trasferta in casa della Pirossigeno.
Il tabellino
Gallinese-Cadi Antincendi Futura 0-4
(Mendes, Honorio, Mendes, Cambareri)
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