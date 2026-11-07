Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura: torna in campo l’Under 19

Domenica 8 novembre, la Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 scenderà in campo in casa dell’Acri con un biglietto da visita di tutto rispetto: tre gare disputate, tre vittorie. L’Under campionessa di Calabria continua il suo percorso netto in campionato e si prepara a una nuova sfida con la consapevolezza di essere una delle squadre da battere.

A tracciare il bilancio della situazione è il tecnico Peppe Alfarano, che ha commentato il momento della squadra: “Il percorso è netto. Abbiamo fatto tre gare, tre vittorie ed è quello che ad inizio stagione ci eravamo prefissati sia con il presidente Nino Mallamaci che con il Dirigente Responsabile Carmelo Maggio Battaglia. Siamo sulla strada giusta, stiamo crescendo sia dal punto di vista fisico che tattico e siamo pronti ad affrontare ogni gara come se fosse una finale“.

L’allenatore ha poi sottolineato il peso specifico del nome Futura all’interno del panorama calcistico giovanile: “In fondo la Futura per le altre squadre è un punto di riferimento. Tutti ci vogliono giocare contro e tutti provano a sconfiggerla. Ci faremo trovare pronti in questo campionato che rispetto alla scorsa stagione si è livellato verso l’alto, perché ci sono tre-quattro squadre importanti“.

Sulla prossima sfida di Acri, Alfarano non si nasconde: “Sarà una partita dove c’è tutto da perdere se non approcci con la giusta concentrazione, con l’umiltà dei più forti e con il rispetto verso l’avversario. Ovviamente si va ad Acri per vincere e mantenere la vetta della classifica“.

Il pensiero del tecnico si è poi spostato sulla prima squadra, dove svolge il ruolo di Assistant Coach di Sylvio Rocha, reduce dalla prestazione in riscatto, con vittoria a Taranto: “Ho visto una grande squadra, che ha aggredito l’avversario dal primo minuto dominandolo sia dal punto di vista fisico che tattico e ha annichilito il Taranto. Siamo stati forti sulla prima linea, sul recupero palla, sulla ri-aggressione degli spazi, sull’intensità e sulla scelta delle giocate. Tutti hanno fatto la differenza e di questo sono contento: si vede il DNA Futura e “non vediamo l’ora di continuare a seminare su questo processo”.

Ma il tecnico predica calma e continuità: “Adesso bisogna dare continuità e risalire la classifica, che sicuramente non si addice alla Cadi Antincendi Futura per la sua storia, per la società che è, per il roster e per tutto l’ambiente. Questa Futura è forte e può davvero vincere contro chiunque. Continuiamo a lavorare sia per la prima squadra che per la 19, consapevoli del fatto che siamo forti e preparata, e che dobbiamo raggiungere prima possibile gli obiettivi prefissati“.

La prossima sfida della prima squadra, dopo il turno di pausa, avverrà venerdì 13 novembre alle ore 19.30 in casa, al Palattinà, contro il Cnl Cus Molise.