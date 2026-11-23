Surdulina, a chiave, a paro e alla moderna: secondo le schede del Ministero della Cultura la zampogna esiste in quattro tipi, e nel Reggino si suona anche in coppia con il tamburello

La zampogna calabrese è lo strumento a fiato con otre di pelle che in regione esiste in quattro tipi diversi, ciascuno con la sua area: surdulina, a chiave, a paro e alla moderna, quest’ultima tipica della provincia di Reggio Calabria e dell’area grecanica. Lo documentano le schede dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero della Cultura.

A Reggio il Natale 2026 si avvicina: il cartellone Reggio s’accende parte l’8 dicembre e prosegue fino al 10 gennaio 2027. Tra gli ingredienti annunciati dal sindaco ci sono anche i gruppi folk, ma il programma completo non è ancora stato diffuso.

In breve

In Calabria la zampogna ha quattro tipi: surdulina, a chiave, a paro e alla moderna

Nel Reggino si trovano la zampogna a chiave, a paro e alla moderna, quest’ultima spesso in coppia con il tamburello

Una zampogna costruita a Brancaleone è catalogata nel Museo Calabrese di Etnografia e Folklore di Palmi (dati ICCD, letti il 23 novembre 2026)

Cos’è la zampogna e perché si lega al Natale

La zampogna è uno strumento a fiato con un otre di pelle in cui si accumula l’aria, immessa dalla bocca del suonatore o da un mantice. Una o due canne producono la melodia, le altre, i bordoni, danno una nota fissa di accompagnamento. I dizionari citati dall’Accademia della Crusca la descrivono come uno strumento popolare diffuso soprattutto in Calabria e negli Abruzzi.

Sempre secondo la Crusca, la coppia di zampognaro e pifferaro è una figura del presepe napoletano e fino agli anni Sessanta si vedeva davvero in molte città del Centro-Sud prima e durante le feste di Natale.

Quanti tipi di zampogna esistono in Calabria

Secondo la scheda ICCD dedicata a una zampogna del Museo di Palmi, in Calabria lo strumento è diffuso in quattro tipi, ciascuno con una propria area:

surdulina, detta anche karamunxia: provincia di Cosenza e nord della provincia di Catanzaro

a paro e a chiave: province di Catanzaro e Reggio Calabria

alla moderna: provincia di Reggio Calabria, comunità grecaniche comprese

La stessa scheda spiega che le zampogne si costruiscono in botteghe di tornitori specializzati, presenti nelle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Come è fatta la zampogna alla moderna del Reggino

Nella parte grecanica della provincia di Reggio Calabria la zampogna alla moderna ha due canne melodiche di lunghezza diversa, la sinistra più lunga, e tre bordoni: il maggiore accordato sulla tonica, gli altri due sulla dominante. Monta ance semplici di canna e nelle esecuzioni è spesso accompagnata dal tamburello, come descrive una scheda ICCD sul patrimonio immateriale.

La scheda documenta una sonata con ‘cerameddi alla moderna’ registrata a Bova Marina il 14 settembre 2005, nel corso di un momento conviviale tra amici e parenti. Lo strumento era stato costruito da Pietro Miceli, noto costruttore di Bagaladi, scomparso da tempo.

Quando si suona la zampogna in Calabria e cosa si suona

In Calabria la zampogna si suona tutto l’anno, con funzioni musicali e rituali, e secondo la scheda ICCD di Palmi scandisce i momenti salienti dell’anno agricolo, in base a un arcaico calendario stagionale. Il repertorio è fatto soprattutto di tarantelle e pastorali e lo strumento accompagna spesso il canto.

La scheda ricorda anche che, essendo di origine animale, la zampogna era ritenuta particolarmente soggetta al malocchio e per questo veniva protetta con nastri, cornetti e amuleti. Alla tarantella la regione dedica anche un festival: nel 2026 il Kaulonia Tarantella Festival è arrivato alla 28ª edizione.

Dove vedere una zampogna calabrese a Reggio e dintorni

A Palmi, nella Casa della Cultura ‘Leonida Repaci’, il Museo Calabrese di Etnografia e Folklore ‘Raffaele Corso’ custodisce nella vetrina degli strumenti musicali una zampogna costruita da Pietro Romeo a Razzà, frazione di Brancaleone, e acquistata dal museo nel 1983. Ha cinque canne, due melodiche e tre bordoni, ed è lunga 1.410 millimetri. Il nome locale indicato dalla scheda è ‘ciaramedde’ e l’uso, nella seconda metà del Novecento, è legato alle festività natalizie, ai balli e ai canti.

A Reggio la tradizione si è vista anche in città: per il 4 dicembre 2022 erano in programma gli Zampognari di Cardeto, con il maestro Sebastiano Battaglia, nella Sala Museo FS ‘Il Ferroviere’ della stazione di Santa Caterina.

Per approfondire, l’ICCD rimanda a due studi di Roberta Tucci: Calabria 1 strumenti. Zampogna e doppio flauto, una ricerca e un disco (1977-1979), edito a Nardò nel 2009, e, con Antonello Ricci, La capra che suona. Immagini e suoni della musica popolare in Calabria, pubblicato a Roma nel 2004.

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Quanti tipi di zampogna ci sono in Calabria?

Quattro, secondo l’ICCD: surdulina nel Cosentino e nel nord del Catanzarese, a paro e a chiave tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria, alla moderna nel Reggino, comunità grecaniche comprese. Ogni tipo ha una propria area di diffusione.

Come si chiama la zampogna in dialetto?

Nelle schede ICCD compaiono i nomi ‘ciaramedde’ e ‘cerameddi’, riferiti alle zampogne del Reggino, e ‘karamunxia’, alternativo a surdulina per il tipo del Cosentino e del nord del Catanzarese.

Dove si può vedere una zampogna calabrese in provincia di Reggio?

A Palmi, nel Museo Calabrese di Etnografia e Folklore ‘Raffaele Corso’, dove l’ICCD cataloga nella vetrina degli strumenti musicali una zampogna costruita a Brancaleone. Orari e apertura vanno verificati con il Comune di Palmi prima della visita.