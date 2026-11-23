Volto visibilmente amareggiato quello di mister Marchionni nel dopo gara di Athletic Palermo-Reggina. Prestazione decisamente brutta quella degli amaranto e sconfitta maturata nel finale, la seconda della stagione: “Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, non siamo scesi in campo, troppi errori. Non è possibile nel corso di una intera partita non tirare mai in porta. C’è poco da dire, i ragazzi devono stare sereni e prendo io tutte le responsabilità. Se ci attacchiamo al vento, al campo non si cresce. Qui non si è lottato, mai preso una seconda palla, non abbiamo vinto un contrasto, mai tirato in porta. Davanti alle difficoltà bisogna adattarsi e avevo avvertito i miei di stare attenti. Gare di questo tipo nascondono insidie e così è stato, la partita poteva finire 0-0, ma parlo dei miei e dovevamo fare di più.

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Perchè queste cadute dopo momenti di esaltazione come la vittoria con il Sambiase? Chi ha giocato al calcio sa che alcune volte si danno alcune cose per scontato ed è quello il momento più sbagliato. Questa è la terza volta che ci succede, allora vuole dire che c’è un problema che ti porti dietro e se non lo risolvi non arrivi all’obiettivo finale. Anche chi è subentrato non c’era.

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La scelta di Piras per Lagonigro era programmata. Lorenzo ha sofferto molto questa estate per quella lunga attesa, Antonio era molto sereno ed ha capito. Anzi, l’unico aspetto positivo è stato proprio Piras che ha dimostrato di starci, semmai gli altri dieci più il sottoscritto non sono riusciti a fare quello che avevamo preparato. C’erano tanti spazi da sfruttare e non ne abbiamo approfittato, non si è fatto nulla. Prima non si parlava e si faceva, dobbiamo tornare a quel periodo”.