Un’altra serata di grande musica al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Dopo il concerto di Brunori Sas, questa sera, lunedì 23 novembre, alle ore 21, sarà la volta di Mario Biondi, protagonista di una delle tappe del tour che celebra i suoi vent’anni di carriera internazionale.

La voce profonda e inconfondibile del cantante siciliano riempirà il teatro reggino con le sonorità soul e jazz che lo hanno reso celebre in Italia e all’estero. Un appuntamento che promette di ripercorrere due decenni di musica, tra grandi successi, nuovi arrangiamenti e atmosfere raffinate.

Mario Biondi al Cilea: un viaggio musicale lungo vent’anni

Il tour celebra un anniversario importante: i vent’anni dal successo di “This Is What You Are”, il brano contenuto nell’album Handful of Soul che nel 2006 ha segnato la consacrazione artistica di Mario Biondi, aprendogli le porte del panorama musicale internazionale.

Da quel momento, il cantante ha conquistato il pubblico di oltre 50 Paesi, collezionando dischi d’Oro e di Platino e collaborando con alcuni dei più importanti protagonisti della musica mondiale, da Al Jarreau a Burt Bacharach, dagli Incognito agli Earth, Wind & Fire.

Lo spettacolo di questa sera sarà l’occasione per ritrovare i brani che hanno segnato la sua carriera, ma anche per conoscere le nuove sfumature del suo percorso artistico, che comprende Prova d’autore, il suo primo album interamente in italiano.

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Sul palco una band di musicisti internazionali

Ad accompagnare Mario Biondi al Teatro Cilea sarà una formazione di grande qualità, guidata dal pianoforte del Maestro Antonio Faraò, tra i più apprezzati jazzisti italiani sulla scena internazionale.

Con lui musicisti come Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem e Devid Florio, per uno spettacolo che metterà al centro la musica dal vivo e il dialogo tra la voce del cantante e gli strumenti.

Per Reggio Calabria si tratta di un altro appuntamento musicale di rilievo in una settimana particolarmente intensa per il Teatro Cilea, che continua ad accogliere artisti e spettacoli di richiamo nazionale.

Il concerto è in programma questa sera alle ore 21. I biglietti sono disponibili attraverso il circuito TicketOne e i punti vendita autorizzati.