La Calabria si è resa ancora una volta protagonista dell’Albo d’Oro dei Cuochi della Federazione Italiana Cuochi in un appuntamento di particolare prestigio, che ogni due anni celebra le professionalità, le esperienze e i percorsi umani che contribuiscono a dare valore all’arte culinaria italiana.

L’Albo d’Oro dei Cuochi è una delle iniziative più significative nel panorama associativo nazionale, nata per riconoscere e valorizzare quanti, attraverso il proprio lavoro, rappresentano un riferimento per la categoria e contribuiscono alla crescita della cultura gastronomica italiana.

Un riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico di un’onorificenza, perché premia percorsi professionali costruiti nel tempo, impegno associativo, capacità di trasmettere conoscenze e competenze, tutela delle tradizioni e promozione delle eccellenze territoriali.

In questo contesto si inseriscono le quattro candidature individuate dall’Unione Regionale Cuochi Calabria, che per l’edizione 2026 ha designato altrettanti professionisti calabresi, ciascuno meritevole di attenzione per il significato e il valore della propria categoria.

La cerimonia alla Camera dei Deputati

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza dell’onorevole Paolo Trancassini, Questore della Camera dei Deputati, che nell’occasione ha ringraziato i cuochi per il loro impegno e sottolineato l’importanza di difendere il valore del nostro modello culinario, e del senatore Giorgio Salvitti, Consigliere del ministro Francesco Lollobrigida (MASAF), che ha celebrato i quasi 60 anni della Federazione Italiana Cuochi, definendo gli chef dei veri e propri ambasciatori del gusto e del Made in Italy, capaci di promuovere l’Italia nei contesti internazionali.

Tra l’emozionante dei partecipanti, a premiare i cuochi meritevoli di questo importante riconoscimento, insieme agli altri componenti di Giunta e al Presidente della FIC, Rocco Pozzulo, è stato Carmelo Fabbricatore, Tesoriere della Federazione.

I quattro premiati calabresi

Per la provincia di Cosenza, a ricevere il riconoscimento nella categoria Giovane Cuoco è stato un ex allievo dell’Istituto alberghiero “Mancini” di Cosenza, Danilo Liparoti: una scelta che pone l’accento sull’importanza delle nuove generazioni nel futuro della professione, premiando il valore della partecipazione alla vita associativa, la disponibilità a contribuire alle iniziative della Federazione, la collaborazione agli eventi e la partecipazione a concorsi e manifestazioni gastronomiche.

Una categoria in cui assume particolare significato la capacità di Liparoti di rappresentare e promuovere i prodotti e le tradizioni del proprio territorio, facendone un elemento distintivo della propria crescita professionale.

Per la provincia di Reggio Calabria, nella categoria Docente/Assistente tecnico, è stato individuato Domenico Lizzi: un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale della formazione nella crescita della cucina italiana e nella preparazione delle nuove generazioni di professionisti.

Una valutazione che guarda all’impegno profuso negli istituti scolastici e nei centri di formazione, alla collaborazione con le strutture associative, nonché al contributo offerto attraverso manifestazioni, eventi e concorsi rivolti ad allievi e studenti. Un tributo, dunque, assegnato a Lizzi per aver fatto della trasmissione delle competenze e dei saperi professionali una componente essenziale del proprio percorso.

Per la provincia di Vibo Valentia, il titolo di Decano dei Cuochi è stato assegnato ad Antonio Macrì, già presidente dell’Unione Regionale Cuochi Calabria: una delle categorie con un profondo valore simbolico, dedicata a chi ha costruito nel tempo una lunga esperienza professionale e associativa, diventando testimone e custode della tradizione culinaria.

Un riconoscimento che valorizza l’anzianità di iscrizione alla Federazione Italiana Cuochi, il contributo alla promozione dei prodotti e della cucina regionale e nazionale, l’impegno nella formazione delle nuove leve e la capacità di rappresentare, attraverso il proprio lavoro e la propria esperienza, un patrimonio di conoscenze da tramandare. Un premio alla carriera che riconosce a Macrì il valore della continuità, della dedizione e dell’appartenenza al mondo della cucina.

Per San Giovanni in Fiore, nella categoria Chef Patron, è stato designato Giuseppe Audia: un riconoscimento che pone in evidenza il ruolo dell’imprenditore della ristorazione quale protagonista attivo della valorizzazione gastronomica e culturale del territorio. Tra gli elementi qualificanti di questa categoria figurano la capacità di promuovere i prodotti locali e preservare la tradizione culinaria regionale e nazionale, anche attraverso la partecipazione a programmi televisivi e rubriche giornalistiche, oltre all’impegno a favore dell’associazione e dell’Unione Regionale, mettendo a disposizione le proprie strutture per attività formative, eventi e manifestazioni. Una visione della ristorazione, quella di Audia, che affianca alla qualità professionale la responsabilità di rappresentare e promuovere il patrimonio gastronomico dei luoghi.

Un’immagine articolata della cucina calabrese

Le quattro designazioni dell’Unione Regionale Cuochi Calabria restituiscono, nel loro insieme, un’immagine articolata e significativa della cucina calabrese: dai giovani che si affacciano alla professione ai docenti impegnati nella formazione, dai professionisti che custodiscono una lunga esperienza ai ristoratori che fanno della propria attività uno strumento di promozione territoriale.

L’Unione Regionale Cuochi Calabria, attraverso la voce del suo presidente, Carmelo Fabbricatore, esprime grande soddisfazione e compiacimento per queste importanti attestazioni, che rappresentano un motivo di orgoglio non soltanto per i diretti interessati, ma anche per le associazioni provinciali e per l’intero movimento regionale.

«Conferimenti di questo livello hanno il merito di riconoscere il valore delle persone, dare visibilità all’impegno quotidiano di tanti professionisti e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che condivide valori, obiettivi e responsabilità».

Un plauso particolare va ai quattro premiati, ai quali si rivolge l’apprezzamento dell’Unione Regionale, con la consapevolezza che valorizzare le professionalità significa investire nel futuro della cucina calabrese e italiana.

L’Albo d’Oro dei Cuochi si conferma così un’occasione preziosa per rendere merito a chi contribuisce, con competenza, passione e dedizione, a custodire e rinnovare un patrimonio che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità culturale del nostro Paese.