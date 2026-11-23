Dalle parole ai fatti. Questa mattina sono ufficialmente ripartiti i lavori al Campo Coni di Reggio Calabria, una delle strutture sportive più conosciute della città, da tempo al centro di attese e interrogativi sul suo futuro.

Già dalle prime ore del mattino, numerosi operai e mezzi della ditta incaricata hanno fatto il loro ingresso nel cantiere della struttura situata nella zona sud della città. Un segnale concreto, dopo mesi di attesa, che segna l’inizio di una nuova fase per il recupero dell’impianto sportivo.

A verificare personalmente l’effettiva ripartenza dei lavori anche il sindaco Cannizzaro, presente sul posto di buon mattino per seguire le prime operazioni.

Un avvio che rispetta, dunque, gli impegni assunti dall’amministrazione comunale durante la conferenza stampa di pochi giorni fa, quando lo stesso primo cittadino e l’assessore ai Lavori pubblici Domenica Catalfamo avevano annunciato la riapertura del cantiere.

Campo Coni, si parte dall’esterno: nuovi marciapiedi e abbattimento dell’edicola

La prima fase dei lavori interesserà l’area esterna del Campo Coni, in particolare il tratto che si affaccia sulla strada.

Gli interventi prevedono la realizzazione ex novo e l’ampliamento dei marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e la fruibilità dell’area circostante.

Tra le operazioni programmate anche l’abbattimento dell’edicola, necessario per consentire l’allargamento degli spazi, e la realizzazione della nuova pubblica illuminazione.

Un intervento che punta a riqualificare non soltanto la struttura sportiva, ma anche il contesto urbano nel quale è inserita.

Campo Coni, superati i vecchi ostacoli: ora si guarda alla pista a otto corsie

La ripartenza del cantiere arriva dopo un lungo lavoro amministrativo per superare le criticità che avevano impedito la prosecuzione degli interventi. L’amministrazione comunale, dopo aver affrontato e chiarito le questioni pregresse e avviato interlocuzioni positive con la ditta, è riuscita a sciogliere un altro dei nodi legati alle opere pubbliche cittadine.

Ma il cuore dell’intervento resta naturalmente la parte sportiva dell’impianto.

Dopo l’avvio dei lavori esterni, si procederà con un importante intervento nell’area interna, che interesserà la pista di atletica a otto corsie. Le lavorazioni potrebbero partire in una fase successiva oppure svilupparsi in contemporanea con quelle esterne, secondo l’organizzazione del cantiere.

È proprio il recupero della pista l’obiettivo più atteso dai tanti sportivi reggini che sperano di tornare a utilizzare una struttura storicamente importante per l’atletica cittadina.

Quando si tornerà a correre al Campo Coni? I tempi dei lavori

È la domanda che atleti, società sportive e semplici appassionati si pongono ormai da tempo: quando sarà possibile tornare a correre al Campo Coni?

Secondo quanto raccolto da CityNow, serviranno almeno 120 giorni per la consegna del primo lotto di lavori. Una tempistica che, tuttavia, non coincide ovviamente con la riapertura della pista e con la piena restituzione dell’impianto agli sportivi.

Molto dipenderà dall’avanzamento delle lavorazioni interne e dal coordinamento tra i diversi interventi previsti.

Intanto, dopo gli annunci e le difficoltà del passato, arriva il primo riscontro concreto. Il cantiere è tornato operativo, gli operai sono al lavoro e il Campo Coni muove finalmente un passo verso la sua riqualificazione.

Per conoscere la data del ritorno in pista serviranno ulteriori aggiornamenti. Ma la prima promessa, quella della ripartenza dei lavori, è stata mantenuta.