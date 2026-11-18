Dal ponte Calopinace al campo CONI. Un’altra delle opere simbolo delle incompiute di Reggio Calabria si appresta a voltare pagina.

Dopo l’apertura del ponte dell’Alba, l’amministrazione comunale annuncia lo sblocco dei lavori per il completamento del campo scuola di atletica leggera “A. Penna”. La notizia è stata ufficializzata questa mattina, mercoledì 18 novembre, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alvaro dal sindaco Francesco Cannizzaro, affiancato dall’assessore Domenica Catalfamo.

«Campo CONI, si torna a correre»: questo il titolo scelto per l’incontro con la stampa.

Dal reel sui social all’annuncio di Palazzo Alvaro

Ad anticipare la notizia era stato lo stesso primo cittadino, nella giornata di ieri, attraverso un reel pubblicato sui social, senza però svelare l’oggetto della conferenza stampa.

«Fino a qualche settimana fa l’opera simbolo delle incompiute a Reggio Calabria era il ponte Calopinace, oggi ponte dell’Alba, problema risolto. Secondo voi adesso qual è il simbolo delle opere incompiute? Lo scoprirete domani a Palazzo Alvaro».

L’indovinello è stato sciolto questa mattina. Dopo mesi di attesa, proteste e incertezze sul futuro dell’impianto, il Comune ha individuato le risorse necessarie per completare l’opera. E c’è già una data per la ripartenza del cantiere: lunedì 23 novembre.

Campo CONI, recuperate le risorse per completare i lavori

Il sindaco ha confermato la perdita dell’originario finanziamento nell’ambito del programma PINQuA. L’amministrazione ha però individuato una nuova copertura economica attraverso una variazione di bilancio deliberata ieri dalla Giunta comunale.

«Con questa conferenza stampa annunciamo finalmente di aver recuperato le somme. Abbiamo individuato le risorse, abbiamo già dato vita al percorso amministrativo», ha spiegato Cannizzaro.

Il progetto prevede una pista di atletica leggera a otto corsie, restituendo alla città un punto di riferimento per società sportive, atleti e semplici appassionati.

Cannizzaro: «Il CONI una priorità per l’intera città»

Non soltanto una questione sportiva. Nel corso della conferenza stampa, il sindaco ha rimarcato il valore sociale e strategico dell’impianto, situato in un’area particolarmente frequentata della città per la presenza di istituti scolastici, attività commerciali e della Scuola Allievi Carabinieri.

«Abbiamo ritenuto assolutamente che il CONI fosse una priorità, fosse una necessità per l’intera città, non solo per il mondo sportivo, ma anche sociale e culturale».

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è rendere Reggio Calabria attrattiva anche attraverso lo sport, dotandola di strutture adeguate e funzionali.

«Quando un’opera non si completa è il fallimento di una città», ha sottolineato il primo cittadino, tornando anche sulle responsabilità delle precedenti amministrazioni e sulla necessità di recuperare le risorse venute meno negli ultimi anni.

Una ferita aperta per Reggio Calabria

Già lo scorso 1° ottobre, nel corso della trasmissione Reggio Politik, il sindaco Cannizzaro aveva confermato la perdita del finanziamento, assumendo l’impegno di trovare nuove risorse per portare a termine l’intervento.

Due settimane più tardi, ai microfoni di RTV, l’assessore Mimma Catalfamo aveva definito il campo CONI una ferita aperta per la città.

A destare preoccupazione non erano soltanto le condizioni dell’impianto, ma anche quelle dell’area esterna. La rimozione dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e delle cunette aveva infatti aggravato i disagi per residenti, studenti e pedoni, con evidenti criticità sul fronte della sicurezza.

Lunedì 23 novembre la ripartenza del cantiere

Quello di questa mattina rappresenta un passaggio atteso da tempo dalle società di atletica leggera e dall’intero movimento sportivo reggino, costretto per mesi a fare i conti con l’indisponibilità di uno dei principali impianti cittadini.

Dopo l’annuncio politico e l’individuazione delle risorse, l’attenzione si sposta adesso sul cantiere e sui tempi effettivi di completamento dell’opera.

La prima data da cerchiare sul calendario è quella di lunedì 23 novembre, giorno indicato da Cannizzaro per la ripresa dei lavori.