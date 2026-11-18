La stagione 1987-88 con la Reggina indimenticabile. 32 presenze, 12 gol e una promozione in serie B per Giorgio Lunerti con la maglia amaranto in quella fantastica cavalcata della famosa “Banda Scala”. Altre sei presenze nel campionato successivo, poi la cessione al Foggia. Una carriera lunghissima la sua e tante altre promozioni conquistate sul campo. Lo ha intervistato Gazzetta del Sud: “In carriera ho conquistato otto promozioni e so come si vincono i campionati. Spero che gli amaranto vadano in Lega Pro, lasciando definitivamente una categoria non consona al blasone della piazza.

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Quella con il Sambiase non so se sia stata la sfida decisiva, ma sicuramente ha lanciato un segnale importante nella lotta al vertice. La Reggina, pur soffrendo, è riuscita a conquistare l’intera posta, sfoderando una prestazione di carattere. Evidentemente, sapere di avere Lotito in tribuna li ha ulteriormente caricati. Ho letto che il patron ha parlato alla squadra, spronando i calciatori a scendere in campo con determinazione. Lo scontro diretto, a mio parere, ha premiato i più forti.

Chi mi ha impressionato? Abonckelet sta trovando la via del gol con regolarità, pur essendo un centrocampista. Mi piace molto anche il giovane Toscano che con la sua velocità riesce costantemente a mettere in difficoltà le difese avversarie. Nel complesso, la Reggina dispone di un organico di spessore. Vanno fatti i complimenti alla dirigenza per come ha condotto il mercato: la rosa è completa in ogni reparto”.