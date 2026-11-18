Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, è intervenuto l’ex difensore amaranto Maurizio Lanzaro. Il suo pensiero sulla squadra guidata da Marchionni: “La Reggina quest’anno è la squadra da battere. Insieme alla qualità dei singoli, veramente di alto livello e un ottimo allenatore, ha alle spalle una società solida e un pubblico eccezionale che si esalta ancora di più nei momenti di entusiasmo“.

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Presente anche Giampiero Clemente Ds dell’Athletic Palermo: “Sappiamo che la Reggina è la squadra più forte sotto tutti i punti di vista. Serve da parte nostra umiltà, poi il rettangolo di gioco darà il suo responso. Se le gare venissero segnate ancora prima di giocarle, ci sarebbe da non scendere in campo, invece essendo consapevoli della qualità e forza degli amaranto e ci prepareremo al meglio, poi recuperiamo tre giocatori importanti come Varela, Mazzotta e Grillo e quindi ce la giocheremo con qualche freccia in più al nostro arco. Il Velodromo ha già ospitato tifosi avversari, da quello che sento eventualmente il problema potrebbe essere legato all’ordine pubblico ma che non riguarda l’Athletic Palermo. Ci auguriamo possano venire 5000 tifosi amaranto, così facciamo un grande incasso visto che non lo si fa mai e poi giocare con tanto pubblico a favore o contro è sempre meglio che in uno stadio vuoto. Qui la Reggina è la benvenuta.

La Reggina merita di andare in serie C per una serie di motivi: storia, blasone, struttura, società, tifosi. Quelle che ci avevano provato nella fase iniziale hanno capito che non c’è trippa per gatti e hanno fatto un passo indietro. La serie C non è una passeggiata e devi avere le spalle larghe e solide per poterla sostenere. La società amaranto è una di queste”.