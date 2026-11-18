La comunità di Croce Valanidi chiede chiarezza, confronto e trasparenza al Comune sul trasferimento del progetto da Bocale. Pronti gli striscioni: «Vogliamo la scuola e il parco promessi»

Cresce il malcontento a Croce Valanidi per la decisione di individuare nell’area di Longhi Bovetto il sito destinato alla realizzazione di un centro di accoglienza per migranti, inizialmente previsto a Bocale.

I residenti non ci stanno e sono pronti a scendere in strada per chiedere risposte all’amministrazione comunale di Reggio Calabria. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre, alle ore 8:30, in via Longhi Bovetto, nei pressi dell’ex scuola, proprio nell’area interessata dal progetto.

Una mobilitazione che nasce dalla mancata interlocuzione con la comunità e da un malcontento maturato negli anni, tra promesse, attese e richieste di riqualificazione del territorio.

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«Vogliamo la scuola e il parco promessi»: pronti gli striscioni

«Vogliamo la scuola e il parco promessi», «Siamo tutti diversi ma abbiamo tutti gli stessi diritti», «30 anni di attesa». Sono alcuni degli striscioni già preparati dai residenti in vista della mobilitazione di domani.

Territorio abbandonato e ignorato, promesse sfumate, tutela e sicurezza ambientale: sono questi i temi al centro della protesta.

La comunità rivendica il diritto di essere coinvolta nelle decisioni che riguardano il proprio quartiere e chiede che vengano rispettati gli impegni assunti dalle istituzioni nel corso degli anni.

Non una battaglia contro l’accoglienza dei migranti, ma contro il metodo adottato dall’amministrazione comunale e la scelta di destinare al progetto un’area sulla quale i cittadini avevano riposto importanti aspettative.

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Da Bocale a Longhi Bovetto: le ragioni dello spostamento

Come già raccontato da CityNow, il progetto prevede un finanziamento di 2,1 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno per la realizzazione di una struttura di accoglienza temporanea.

Inizialmente individuata in contrada Zambaldo, a Bocale, l’area è stata successivamente ritenuta inadeguata a causa di una serie di criticità tecniche, infrastrutturali e ambientali.

Con la determina dirigenziale del 16 ottobre 2026 è stato quindi individuato un terreno comunale di circa 7.500 metri quadrati a Longhi Bovetto, da concedere in comodato d’uso gratuito alla Prefettura. CityNow

Una decisione che ha riacceso vecchie ferite in un quartiere che attende da decenni risposte concrete.

L’ex discarica, la scuola mai aperta e il sogno del parco urbano

La storia di Longhi Bovetto è quella di un territorio segnato da scelte amministrative controverse. Dall’ex cava di argilla alla discarica comunale, fino agli interventi di bonifica e rigenerazione urbana.

A pesare è anche la vicenda della scuola del quartiere, realizzata come opera compensativa ma mai entrata in funzione e oggi abbandonata.

Nei giorni scorsi, attraverso la consigliera della IV Circoscrizione Stefania Foti, la comunità ha indirizzato una lettera al prefetto Clara Vaccaro e al sindaco Francesco Cannizzaro.

Nel documento vengono sollevati interrogativi sulla sicurezza ambientale, sulla salubrità dei terreni e sul rischio idrogeologico, oltre alla richiesta di accedere agli atti e individuare un sito alternativo.

I residenti ricordano inoltre gli oltre 800 mila euro che, secondo quanto riportato nella lettera, sarebbero stati investiti nei progetti di rigenerazione urbana dell’area. CityNow

Romeo: «Nessuna interlocuzione con i cittadini»

Il caso Longhi Bovetto è stato affrontato anche nel corso di Live Break, il format di approfondimento di CityNow.

A contestare il metodo seguito dall’amministrazione comunale è stato il consigliere di opposizione Carmelo Romeo.

«I cittadini di Croce Valanidi hanno già avuto tantissima pazienza negli anni per attendere che nel loro territorio un progetto approvato dall’amministrazione precedente si completasse. Quell’area è stata riqualificata grazie ai fondi europei e adesso però vengono a conoscenza e scoprono da una delibera che su quella stessa area ci sarà un hub per i migranti».

Romeo punta il dito soprattutto contro il mancato coinvolgimento della comunità.

«Non c’è stata alcuna interlocuzione da parte dell’amministrazione con i cittadini. L’area individuata dalla precedente amministrazione era quella di Bocale ma, se si decide di cambiare l’area, si sarebbero dovuti coinvolgere i residenti dell’area di Croce Valanidi».

Milia: «C’è il rischio che diventi un altro ghetto»

A spiegare la posizione dell’amministrazione comunale è stato invece il presidente del Consiglio comunale Federico Milia, intervenuto sempre ai microfoni di Live Break.

«L’amministrazione sta cercando una soluzione definitiva che sia alternativa alla situazione di oggi che è di emergenza. È una situazione complessa dal punto di vista sociale e anche amministrativo. Il Comune ha il dovere di individuare le aree ma la gestione e le tempistiche competono al Prefetto e al Ministro degli Interni».

Lo stesso Milia riconosce la necessità di prestare particolare attenzione alla gestione della struttura e alle possibili ricadute sociali.

«Sappiamo bene che un’area simile deve essere seguita bene perché c’è il rischio che diventi un altro ghetto. Sono situazioni temporanee in attesa di trovare una soluzione definitiva».

Croce Valanidi chiede risposte: domani la protesta

Dopo l’assemblea pubblica del 5 novembre e la lettera indirizzata alle istituzioni, la comunità di Croce Valanidi torna dunque a mobilitarsi.

La necessità di garantire un’accoglienza dignitosa ai migranti e il diritto dei residenti a vivere in un quartiere dotato di servizi e spazi pubblici non dovrebbero essere esigenze contrapposte.

Eppure, a Longhi Bovetto, il confronto tra cittadini e amministrazione resta un nodo irrisolto.

Domani mattina i residenti torneranno a far sentire la propria voce. Dopo trent’anni di attese, chiedono chiarezza, trasparenza e, soprattutto, di non vedere sfumare ancora una volta le promesse fatte al territorio.