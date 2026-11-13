Accoglienza migranti, la comunità di Croce Valanidi: ‘Indignati’. La lettera alle istituzioni

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Stefania Foti, consigliere IV Circoscrizione Reggio Sud Gruppo Impegno Civico, ha inviato al Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro ed all’attenzione del sindaco Francesco Cannizzaro Comune di Reggio Calabria avente ad oggetto “Centro di accoglienza per i migranti nel sito individuato Longhi-Bovetto“.

“Il sito Longhi-Bovetto era, e lo è ancora, un luogo singolare di grande interesse nel contesto naturalistico e geologico tanto da essere definito come un vero e proprio “tempio fossile” per il suo patrimonio paleontologico.

Negli ultimi anni il comitato di quartiere assieme ad altre associazioni hanno provato a valorizzarlo e farlo riscoprire. Un sito anche di interesse archeologico per la presenza di tombe scavate nel tufo.

Oggi una parte di questo sito è stato oggetto di interventi di rigenerazione urbana, inserito in piani comunali di transizione verde e riqualificazione urbana con un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza, uno skatepark sostenibile realizzato con materiali riciclati (il Mollie Skate Park) e un’area giochi.

La comunità del quartiere di Croce Valanidi condivide e sostiene la visione di un parco urbano e archeologico segno di una rinascita dell’area preservando la natura paesaggistica e la storia del territorio.

Si parla di rinascita perché questo sito ha subito nei decenni una trasformazione drastica, dovuta a scelte politiche che hanno compromesso un territorio intero e che hanno lasciato un lungo strascico di vicende giudiziarie, problemi di sicurezza e un degrado ambientale e anche sociale.

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La storia del sito: dalla cava alla discarica e alla bonifica

Ricordiamo che prima il sito era una cava di argilla, chiusa l’attività estrattiva si poteva godere di due laghi e di un patrimonio dal valore paleontologico che accompagnava i visitatori e gli studiosi in un percorso naturalistico, geologico e anche archeologico davvero unico. Oggi un patrimonio scientifico e culturale è tutelato anche dalle leggi.

Nella metà degli anni ’90 il sito è stato deturpato realizzando una discarica comunale dei rifiuti solidi urbani.

La comunità di Croce Valanidi l’ha vissuta come una ingiustizia, a cui è stato chiesto un sacrificio in cambio di promesse istituzionali che ancora si attendono.

La discarica venne dismessa ufficialmente nel 2001, la bonifica arriva dopo molti anni e nel 2023 si avvia la fase ultima della bonifica con la riqualificazione dell’area ma ancora monitorata. La scuola del quartiere è stata realizzata come promessa istituzionale e opera compensativa ma non è mai entrata in funzione perché dichiarata inagibile per la vicinanza alla ex discarica. Infatti ci ritroviamo oggi un edificio abbandonato, smembrato e vandalizzato lasciando una parte dell’area nel completo degrado.

La determina dirigenziale e l’assemblea pubblica

Sono Mattia Stefania Foti, consigliere della 4 circoscrizione Reggio Sud del gruppo Impegno Civico, sempre stata attiva sul mio territorio per un grande senso di appartenenza.

In questo momento rappresento e dò voce alla mia comunità.

Nell’apprendere, attraverso una determina dirigenziale, il destino di un’area del quartiere diverso da quello programmato e senza aver prima informato sia la politica locale che la popolazione del territorio stesso, ha creato una forte delusione verso l’amministrazione comunale e molto malumore.

Il 16 ottobre viene pubblicato una determina dirigenziale e il 18 ottobre iniziano i lavori.

Da un’assemblea pubblica, organizzata sul territorio di Croce Valanidi il 5 novembre scorso dal gruppo Impegno Civico, si riporta per iscritto quanto ascoltato e detto durante l’incontro.

Le posizioni della comunità di Croce Valanidi

La comunità di Croce Valanidi

Crede che la scelta del sito (puramente tecnica per come ci è stata dichiarata) non abbia tenuto conto della storia del quartiere e della sua comunità, e non abbia considerato il tessuto sociale in cui viene inserito questo intervento che riteniamo sia essere fondamentale vista la presenza già di alcune situazioni destabilizzanti.

Considera l’azione amministrativa contraddittoria poiché il Comune ha cambiato la destinazione d’uso di un’area dopo che sono stati spesi e investiti soldi pubblici per una finalità diversa ( oltre 800mila euro con progetti di rigenerazione urbana).

con progetti di rigenerazione urbana). Solleva forti polemiche e indignazioni sociali poiché i migranti verranno accolti in una struttura realizzata su una ex discarica.

Ritiene il sito scelto per la realizzazione di una struttura di accoglienza per i migranti inadeguato per le seguenti motivazioni:

Rischio Sanitario e Ambientale la fascia dei 300 metri non viene rispettata e anche se i moduli sono strutture temporanee si parla sempre di permanenza di persone su un terreno gravato da vincoli di rispetto da ex discarica violando il principio di precauzione sanitaria. La proposta appare in contrasto con la normativa vigente. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 36/2003, dopo la chiusura e la bonifica, la discarica è sottoposta a gestione post-operativa per un periodo non inferiore a 30 anni. L’ultima copertura tra l’altro risulta fatta di recente nel 2023.

Per le stesse motivazioni l’edificio scolastico realizzato ai piedi della ex discarica è stato dichiarato inagibile e quindi mai entrato in funzione.

Rischio dissesto idrogeologico dallo studio geomorfologico e quindi dagli elaborati cartografici l’area rientra nella fascia con livelli di pericolosità idrogeologica a cui si associano fattori limitativi.

Per le motivazioni seguenti procederemo con un accesso agli atti per richiedere la relazione tecnica e ambientale che attesta la salubrità del suolo dell’ex discarica (quindi i certificati di avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente) e la relazione geologica e geotecnica per la stabilità del sito e l’autorizzazione concessa per l’intervento.

Per quanto sopra esposto si CHIEDE