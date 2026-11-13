Sciopero generale a Reggio, cresce il fronte delle adesioni: ‘Lavoro, diritti e giustizia sociale’

Il prossimo 20 novembre 2026 Reggio Calabria scenderà in piazza per lo sciopero generale indetto dalla CGIL, una mobilitazione che coinvolgerà lavoratori, pensionati, studenti e giovani. Il corteo partirà da Piazza Duomo e raggiungerà Piazza De Nava, attraversando il Corso Garibaldi.

Al centro della protesta il lavoro, i salari, i diritti, la giustizia sociale e le politiche economiche del Governo. Alla manifestazione hanno annunciato la propria adesione anche la Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-AVS e AMPA venticinqueaprile, che condividono la necessità di riportare al centro del dibattito pubblico le condizioni dei lavoratori, il futuro delle nuove generazioni e il tema della pace.

CGIL Calabria: «Il lavoro deve tornare a essere il punto di partenza delle politiche pubbliche»

Autunno caldo per la Cgil Calabria. Il prossimo 20 novembre il sindacato aderirà allo sciopero generale nazionale con sei manifestazioni su Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il prossimo 28 novembre, invece, la Cgil Calabria sarà presente alla manifestazione sul Mezzogiorno che si terrà a Napoli.

Di entrambe le mobilitazioni ha discusso l’Assemblea dei quadri e dei delegati convocata a Lamezia Terme.

Durante i lavori, a cui ha partecipato anche il responsabile Area Sviluppo CGIL nazionale Massimo Brancato, si è parlato di lavoro, pace, giustizia sociale, infrastrutture, diritto alla casa, autonomia differenziata, sanità, ambiente, transizione energetica e tanti altri temi oggetto della piattaforma rivendicativa dello sciopero generale.

Diversi gli interventi dei lavoratori che hanno testimoniato l’iniquità di un mondo del lavoro sempre più fragile, precario e povero.

“Lo sciopero generale della Cgil – ha sottolineato il Segretario Generale Gianfranco Trotta – non nasce da una contrapposizione pregiudiziale nei confronti del Governo, ma da una valutazione precisa delle politiche economiche, sociali e industriali che si stanno portando avanti e delle conseguenze concrete che queste politiche producono sulla vita delle persone. Vogliamo un Mezzogiorno protagonista di una nuova stagione di sviluppo e che torni al centro delle politiche industriali ed europee. Riteniamo che la direzione intrapresa dal Governo non risponda alle emergenze reali del Paese, non risponde ai bisogni di chi lavora, di chi ha lavorato una vita e oggi vive con una pensione insufficiente, di chi un lavoro lo cerca e non lo trova, di chi è costretto ad accettare condizioni di precarietà e sotto salario, dei giovani che continuano a lasciare i propri territori perché non vedono prospettive per il futuro. Non possiamo – ha osservato il Segretario – limitarci a denunciare ciò che non funziona. Dobbiamo avere la forza di indicare un’altra idea di Paese, un’altra politica economica, un’altra idea di giustizia sociale”.

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Focus poi sulla Calabria:

“Il problema non è soltanto la mancanza di lavoro – ha detto – ma la mancanza di un sistema economico e sociale capace di trattenere il lavoro, le competenze e le persone. Non basta che un giovane trovi un’occupazione per qualche mese, deve poter costruire un progetto di vita. Non basta che una donna trovi un lavoro precario, deve poter accedere a un’occupazione stabile e a servizi che le consentano di conciliare vita e lavoro. Non basta che un’impresa riceva un incentivo, deve radicarsi nel territorio, investire, innovare, creare occupazione e rispettare i contratti. La Calabria non può vivere soltanto di stagionalità, turismo non qualificato e edilizia legata alla spesa straordinaria. Dobbiamo – ha continuato – costruire una nuova struttura produttiva”.

“Manifestare, esserci – ha affermato Brancato – significa essere consapevoli che l’attuale situazione del Paese è difficile e complessa, ma credere di potere cambiare le cose. Con lo sciopero del 20 novembre vogliamo affermare che il lavoro non può continuare a essere considerato una variabile, deve tornare a essere il punto di partenza delle politiche pubbliche, perché senza salari dignitosi, diritti, investimenti e coesione sociale non può esserci uno sviluppo solido, equilibrato e duraturo”.

Sinistra Italiana-AVS aderisce allo sciopero: «Il lavoro, i diritti, la giustizia sociale e il futuro del Paese»

Il prossimo venerdì 20 novembre 2026 è stato indetto uno sciopero generale dalla CGIL che coinvolgerà le piazze di tutte le città italiane e calabresi compresa la nostra Reggio Calabria.

Sarà una grande giornata di protesta contro le fallimentari politiche socio-economiche delle destre, contro la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni e di proposte per far uscire dal baratro la condizione di milioni di lavoratori, di pensionati e precari.

Sarà inoltre una giornata di sciopero generale in cui si salderanno le RIVENDICAZIONI DEL LAVORO CON QUELLE DELLE NUOVE GENERAZIONI tornate protagoniste sulla scena politica e sociale europea e internazionale per rivendicare pace e il diritto ad avere un futuro.

Come ci siamo stati in quello indetto dall’USB ci saremo ancora a Reggio Calabria insieme alla CGIL e a tutte le altre soggettività politico-sociali sindacali e dell’associazionismo che hanno aderito allo sciopero, agli studenti e ai giovani della città al fianco di chi non ce la fa più ad andare avanti, a curarsi, a studiare, a restare nelle sua terra per lavorare e affermarsi, per dare protagonismo alle molteplici e sacrosante rivendicazioni, sostenendo una piattaforma che vuole dare una risposta collettiva all’aumento del costo della vita, alla povertà abitativa, alla precarietà, alle crisi industriali e all’indebolimento dello Stato Sociale.

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Quella di venerdì del 20 novembre prossimo sarà dunque una mobilitazione che coinvolgerà lavoratori e pensionati unitamente agli studenti e ai giovani italiani e calabresi con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito politico il LAVORO, I DIRITTI, LA GIUSTIZIA SOCIALE E IL FUTURO DEL PAESE dando centralità alla domanda di cambiamento rispetto alle politiche sociopatiche e illiberali con le quali il governo delle destre “capeggiato” da Giorgia Meloni sta affossando il Paese e soprattutto il Mezzogiorno d’Italia e la Calabria governata anch’essa dall’inconcludente centro-destra guidato da Roberto Occhiuto.

La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-AVS di Reggio Calabria, aderisce convintamente alla giornata di sciopero generale indetta dalla CGIL ed invita i suoi militanti e simpatizzanti, gli studenti e i giovani reggini e la cittadinanza tutta ad aderire e partecipare dando a tutti appuntamento Giovedì 20 novembre, alle ore 9:30 a Piazza Duomo da dove alle ore 10:00 partirà il corteo per Piazza De Nava.

Per la Segreteria Metropolitana della Federazione di Sinistra Italiana-AVS, Giuseppe Carrozza

AMPA venticinqueaprile: «Unificare i movimenti di lotta in atto»

Anche a Reggio Calabria venerdì 20 novembre 2026 migliaia di cittadini, lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani e studenti scenderanno in piazza (il corteo è programmato dalle ore 9:30, lungo il Corso Garibaldi, da Piazza Duomo a Piazza De Nava) per partecipare all’iniziativa nazionale della CGIL che ha proclamato lo sciopero generale sulla base di una piattaforma programmatica articolata in 8 punti (purtroppo il tema della guerra confinato all’ultimo posto).

AMPA venticinqueaprile esprime la propria adesione ed invita tutti gli iscritti ed i simpatizzanti ad essere presenti alla manifestazione organizzata a Reggio Calabria.

Da qualche mese in tutta Italia (così come in altre nazioni) si susseguono manifestazioni che esprimono fino in fondo la netta contrarietà di ampi strati popolari, ed in particolare di giovani e studenti, alle politiche fondate sulla diminuzione della spesa sociale (Sanità, Scuola, Previdenza…) e sull’aumento vertiginoso delle spese militari, causato dalle politiche di riarmo e dal coinvolgimento sempre più marcato nelle guerre in corso.

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AMPA venticinqueaprile (che ha scelto di inserire nello Statuto, fin dalla fondazione, la Costituzione della Repubblica) ritiene che le questioni fondamentali che debbono essere al centro delle iniziative siano proprio quelle espresse negli articoli fondamentali della Carta Costituzionale, in particolare negli articoli 3 e 11, oggi del tutto ignorati, dimenticati e calpestati (l’eguaglianza “sostanziale” dei cittadini ed il ripudio della guerra).

AMPA venticinqueaprile rivolge un appello alla CGIL, così come a tutte le organizzazioni sindacali, per assumere un impegno mirato ad unificare i movimenti di lotta in atto (lavoratori e studenti), mettendo al centro delle iniziative le questioni fondamentali che sono alla base dei nostri valori costituzionali.