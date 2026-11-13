Protezione civile europea, Princi: ‘Più solidarietà e prevenzione, Calabria sia parte attiva’

"È importante che le politiche europee sappiano riconoscere le specificità delle aree più esposte e offrire opportunità concrete alle amministrazioni locali, al volontariato e a tutti gli operatori" così la Princi

Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del Meccanismo unionale di protezione civile, nell’ambito del prossimo bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo 2028-2034. Un provvedimento che ridisegna gli strumenti europei per la gestione delle crisi e apre un confronto sul futuro della protezione civile, sul coordinamento degli interventi e sul rapporto tra responsabilità nazionali e solidarietà europea. Temi che assumono particolare rilevanza anche per la Calabria, territorio esposto a diversi rischi naturali.

«La protezione civile – afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi – è uno degli ambiti in cui la solidarietà europea può fare davvero la differenza. Di fronte a calamità sempre più complesse e a emergenze che non conoscono confini, dobbiamo rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, condividere risorse e competenze e migliorare la capacità di intervento».

Cosa prevede il testo approvato dal Parlamento europeo

Il testo approvato dal Parlamento europeo non risponde soltanto alla questione delle calamità naturali e alle emergenze di origine umana, ma comprende anche il sostegno dell’Unione alla preparazione e alla risposta alle emergenze sanitarie. Tra gli obiettivi figurano il rafforzamento delle capacità operative europee, il miglioramento del coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e il potenziamento di RescEU, la riserva strategica dell’Unione che mette a disposizione risorse come aerei antincendio, attrezzature e forniture di emergenza.

Un percorso che si inserisce nella più ampia strategia europea per la preparazione e la resilienza, in linea con gli orientamenti espressi dal Gruppo del Partito Popolare Europeo, che ha sottolineato l’importanza della solidarietà tra gli Stati, della cooperazione, dei sistemi di allerta precoce e del rafforzamento delle capacità di risposta alle crisi.

«L’Europa deve rappresentare un sostegno concreto – aggiunge l’On. Princi -, soprattutto quando la portata di un’emergenza supera le capacità di risposta di un singolo Paese. La cooperazione europea deve mettere gli Stati nelle condizioni di intervenire con maggiore efficacia, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e senza indebolire le competenze di chi opera quotidianamente sul territorio».

La ricaduta del confronto europeo per la Calabria

Per la Calabria, il confronto europeo ha una ricaduta particolarmente concreta. L’elevata pericolosità sismica, insieme all’esposizione al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera, rende indispensabile una strategia capace di coniugare conoscenza dei rischi, pianificazione e interventi mirati. La sicurezza del territorio coinvolge le istituzioni a ogni livello e richiede strumenti adeguati alle caratteristiche delle comunità più esposte.

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«La nostra regione conosce bene, purtroppo, quanto la sicurezza del territorio sia una priorità per le comunità. Le sue caratteristiche geomorfologiche – prosegue l’eurodeputata – richiedono attenzione, programmazione e una collaborazione costante tra istituzioni. È importante, quindi, che le politiche europee sappiano riconoscere le specificità delle aree più esposte e offrire opportunità concrete alle amministrazioni locali, al volontariato e a tutti gli operatori impegnati nella protezione della popolazione».