Serie D: Reggina miglior attacco, ma il capocannoniere è della Vibonese

La Reggina ha il miglior attacco del campionato (28), ma il cannoniere in testa alla classifica marcatori è un calciatore della Vibonese (Marsico), con i rossoblu che di reti complessivamente ne hanno realizzate 24. Nella graduatoria dei migliori marcatori amaranto c’è invece un centrocampista, Abonckelet, alle sue spalle Magrassi, autore della prima doppietta in amaranto.

La classifica marcatori