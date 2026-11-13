Serie D: Reggina miglior attacco, ma il capocannoniere è della Vibonese
Avanza Jallow, ma quello del Trapani, prima doppietta per Magrassi
13 Novembre 2026 - 11:15 | Redazione
La Reggina ha il miglior attacco del campionato (28), ma il cannoniere in testa alla classifica marcatori è un calciatore della Vibonese (Marsico), con i rossoblu che di reti complessivamente ne hanno realizzate 24. Nella graduatoria dei migliori marcatori amaranto c’è invece un centrocampista, Abonckelet, alle sue spalle Magrassi, autore della prima doppietta in amaranto.
La classifica marcatori
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