Svimez, Tridico: ‘Occhiuto racconta una Calabria che non esiste, i dati fotografano la realtà’

«Il presidente Occhiuto ha trasformato la Regione in una redazione social: ogni dato apparentemente favorevole diventa un reel, ma la realtà è ben altra ed a bocciare la sua linea è l’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno. Mentre il 10 novembre festeggiava le stime della Banca d’Italia annunciando il “cambio di passo”, alla Camera il Rapporto Svimez smontava passo passo la sua narrazione. È evidente che Occhiuto governi dentro la sua bolla, lontana dalla vita dei calabresi.

Anche sul lavoro i conti non tornano: l’occupazione sale, ma il 45,3% dei calabresi resta a rischio povertà o esclusione sociale, il dato peggiore d’Italia, mentre metà della popolazione in età da lavoro resta inattiva. È la fotografia del lavoro povero: salari bassi e precarietà, aggravati dall’inflazione e dalla cancellazione del Reddito di cittadinanza , senza che la Giunta regionale abbia mosso un dito per attutire il colpo prima del calo dei redditi reali previsto per il 2027.

I numeri dicono che tra il 2021 e il 2025 la Calabria è cresciuta del 5,2% , appena la metà del Mezzogiorno (oltre il 9%). È una crescita legata ai cantieri ed ai fondi straordinari del Pnrr, una spinta esterna che secondo la Svimez si esaurirà già nel 2027. Senza capacità di governo, le risorse si esauriscono senza lasciare imprese solide né una base produttiva capace di reggersi in piedi da sola.

Poi c’è un dato che non è contemplato nel Pil: nel 2025 oltre seimila giovani tra i 25 e i 34 anni hanno lasciato la Calabria. È un trasferimento silenzioso di capitale umano e investimenti formativi verso il Nord e l’estero, con un paradosso statistico: quando chi cerca lavoro emigra, il tasso di disoccupazione cala. Quindi parte dei numeri esibiti da Occhiuto raccontano semplicemente una fuga.

Lo stesso accade nella sanità, che il governatore guida da anni, anche da commissario. Oltre un ricovero oncologico su due avviene fuori regione: significa esportare pazienti e dirottare risorse del fondo sanitario calabrese per finanziare reparti, ricerca e posti di lavoro in Lombardia e nel Lazio, lasciando alle famiglie i costi di viaggi e alloggi per una diagnosi.