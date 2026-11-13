Da Teatro a laboratorio: Cannizzaro disegna la rivoluzione del ‘Cilea’ con uno sguardo alle periferie

C’è un momento in cui la cultura smette di essere una semplice parola nei programmi istituzionali e diventa carne viva, passione condivisa, un abbraccio capace di tenere insieme una comunità anche nei passaggi più complessi. Succede quando le luci di un teatro restano accese grazie alla ostinazione di chi non ha mai smesso di crederci, trasformando un palcoscenico in una casa aperta a tutti.

Per Reggio Calabria, custodire le proprie compagnie teatrali significa proprio questo: proteggere l’anima più autentica della città, riconoscendo il valore di chi semina bellezza e aggregazione sul territorio. È da questa consapevolezza, che ha preso forma ieri pomeriggio al Teatro “Francesco Cilea” l’intervento del sindaco Francesco Cannizzaro, accanto al direttore artistico dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli, in occasione della presentazione della nuova stagione “Cambio stagione”.

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Il tributo a Peppe Piromalli: “Hai mantenuto vivo questo teatro”

“Mi lega a Peppe Piromalli un’amicizia antica e un affetto di lunga data. L’ho apprezzato moltissimo in questi anni perché, con grande spirito di sacrificio e abnegazione, è riuscito a realizzare tutto questo senza soluzione di continuità. Quindi questo vuol dire continuità, un’offerta teatrale alla città con grande sacrificio, impegno, abnegazione e passione: elementi senza i quali tu non puoi riuscire a fare quello che sei riuscito a realizzare”.

Il sindaco Cannizzaro ha rivendicato il valore della propria presenza al Cilea come un atto dovuto nei confronti di chi ha tenuto viva la fiamma della prosa e della commedia in città anche nei momenti più complessi:

“Ci ho tenuto ad essere qui per i rapporti che sicuramente ci legano, ma soprattutto perché dovevo darti, anche nella qualità di sindaco di questa città, merito per quello che hai fatto già nel passato. Perché tu non stai lanciando una proiezione per dire ‘faremo, diremo, programmeremo’: tu puoi parlare perché hai una storia recente, quella di 12 anni, che parla da sé. Quindi io avevo il dovere di venire qua per abbracciarti, dirti grazie e farti i complimenti, perché lo hai fatto anche con uno spirito aggregativo importante. Non hai guardato alle classi sociali: hai guardato alla città, hai guardato a dare la possibilità a chiunque di poter venire a teatro, uscire dal teatro e dire ‘Sono stato al teatro, ho riso’, e andare via con un’energia, con una voglia di affrontare la vita in maniera diversa, perché il teatro e la cultura sono anche questo”.

Un riconoscimento rafforzato dai numeri già raggiunti dalla nuova stagione — che ha toccato quota oltre 500 abbonamenti — e dall’impegno solidale della compagnia:

“Stai dando un contributo, a tratti hai mantenuto vivo questo teatro perché sei stato forse l’unico, in alcuni momenti, che ha proposto alla città un cartellone e lo riproponi dopo 12 anni veramente con grande spirito di simpatia, di amicizia nei confronti della comunità reggina, di aggregazione e anche di solidarietà. Questo ti fa onore e quindi le istituzioni non possono non esserti accanto; lo faremo e lo faremo anche con grande piacere, per come i regolamenti, la legge e le norme prevedono”.

La svolta per il Teatro Cilea: “Oggi sfruttato meno del 50%, serve una rivoluzione”

La presentazione di “Cambio stagione” all’interno del teatro cittadino è stata anche l’occasione, per l’inquilino di Palazzo Alvaro, per annunciare un ambizioso piano di rilancio culturale:

“Voglio annunciare intanto che sicuramente vi staremo a fianco come Amministrazione comunale e come Città Metropolitana, perché lo merita il cartellone e lo merita la cultura reggina. Sto lavorando a una rivoluzione del sistema teatrale reggino, anche a quella che è l’organizzazione del teatro della nostra città, che può sicuramente dare tanto alla comunità reggina e lo dovrà fare”.

Secondo il primo cittadino, il Cilea dispone infatti di un potenziale ancora in gran parte inespresso:

“Io credo che in questi anni si sia lavorato molto bene, siano andati avanti il teatro e la cultura, ma rispetto alle potenzialità di questo straordinario, maestoso teatro credo che si sia fatto veramente forse meno del 50% rispetto a quello che possiamo fare. Quindiil sindaco e la sua squadra vogliono fare molto: riorganizzare il sistema del teatro, mettere a regime, incaricare e responsabilizzare più figure affinché queste possano poi contribuire a rendere il Teatro ‘Francesco Cilea’ di Reggio Calabria un fiore all’occhiello tutto italiano”.

Il “Laboratorio Cilea” e i piccoli teatri nelle periferie

Entrando nel merito di questa riorganizzazione, Cannizzaro ha aperto alla possibilità di trasformare il Cilea in un polo creativo e produttivo capace di valorizzare i talenti locali, definendo Piromalli un vero “maestro” nella costruzione dei cartelloni:

“Io non escludo che all’interno di questa riorganizzazione generale, dove il teatro deve entrare a mio avviso a regime nella sua funzionalità, ci possa essere anche quella che viene chiamata in gergo teatrale ‘produzione’. Produzione perché qui credo che ci siano delle eccellenze, ci sono maestri. Quanti Peppe Piromalli ci sono in città? Ritengo tanti che devono essere semplicemente valorizzati, aggregati, ed ognuno potrebbe apportare attraverso una sua produzione qualcosa di bello. Quindi io credo che il Teatro Cilea possa divenire anche ‘Laboratorio Cilea’: all’interno di questa riorganizzazione credo che ci possa essere anche questa idea che secondo me porterebbe tanto beneficio alla cultura reggina e al teatro reggino”.

Non solo il centro cittadino, però. Il sindaco ha tracciato anche l’idea di un teatro diffuso capace di raggiungere le periferie e le fasce più anziane della popolazione:

“La madre di tutto è il Teatro Cilea, conosciuto in tutto il mondo, ma da qui può partire un messaggio itinerante. Ci sono tanti piccoli spazi nella nostra città che, se recuperati, possono essere funzionali per le nuove generazioni, per i nostri anziani. Io non credo che la persona anziana che ha voglia di venire a teatro e magari abita a Santa Venere piuttosto che a Sambatello di Diminniti abbia la voglia di vestirsi, prepararsi, andare al Teatro Cilea a Reggio, perché lo vede un po’ lontano. Quindi se magari poi nel tempo riuscissimo a creare delle piccole realtà teatrali anche nelle periferie — tanti piccoli ‘Teatri Francesco Cilea’ in giro per la città — secondo me potrebbe essere una felice intuizione. Come dice il professore Eduardo Lamberti-Castronuovo, più teatri ci sono, più generazione di cultura c’è”.

Il nodo della delega alla Cultura: “Aggregheremo i migliori cervelli della città”

Infine, Cannizzaro ha chiarito la scelta di aver trattenuto finora la delega alla Cultura senza assegnarla in giunta: