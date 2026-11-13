Reggina-Sambiase, cresce la febbre amaranto: Granillo verso il sold out

Cresce l’attesa per Reggina-Sambiase, il big match in programma domenica 15 novembre alle ore 14.30 allo stadio Oreste Granillo, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone I. La sfida tra le due formazioni di vertice sta richiamando grande attenzione e la risposta del pubblico amaranto non si è fatta attendere. La prevendita procede a ritmo sostenuto, con numeri in costante aumento e la concreta possibilità di arrivare al tutto esaurito (7500).

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Sono infatti circa 2.400 i biglietti già venduti, compreso il settore ospiti, che si aggiungono ai 3.600 abbonati. Un totale di circa 6mila presenze potenziali, destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore. Il dato conferma l’importanza della partita e la voglia dei tifosi di sostenere la squadra di Marchionni in uno degli appuntamenti più attesi di questa prima parte della stagione. Il Granillo si prepara dunque a una domenica di grande partecipazione, con l’obiettivo di spingere gli amaranto in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica.