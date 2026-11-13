L’Officina dell’Arte fa il ‘Cambio stagione’, Piromalli: ‘Abbonamenti al 50%, una scelta di cuore’

La cultura non è un lusso accessorio, ma l’ossatura stessa di una società che vuole crescere, riconoscersi e restare viva. E il teatro, con il suo rito collettivo fatto di sguardi, emozioni condivise e confronto umano, ne rappresenta una delle forme più autentiche e necessarie: uno spazio in cui una comunità si ritrova, riflette su se stessa e costruisce anticorpi contro l’isolamento e l’impoverimento sociale. Per una città come Reggio Calabria, custodire e valorizzare le proprie compagnie teatrali significa dunque proteggere un patrimonio vitale, fatto di passione, competenza e radicamento sul territorio. È proprio dentro questa visione che si inserisce “Cambio stagione”, il nuovo cartellone dell’Officina dell’Arte, presentato ieri pomeriggio nel foyer del Teatro “Francesco Cilea” dal direttore artistico Peppe Piromalli insieme al sindaco Francesco Cannizzaro.

La stagione appena svelata porta un titolo che è già un manifesto. Un cambio di paradigma necessario dopo oltre un decennio di attività.

“Cambio stagione, come lo intendiamo noi, è un modo di vedere il teatro da un altro punto di vista – ha spiegato Piromalli ripercorrendo il cammino della compagnia. In tutti questi anni, dal 2012 per l’esattezza, ci siamo curati — com’è giusto che sia — di prendere l’artista rinomato, spendibile, che ‘sbiglietti’, che è una parola che io odio, però esiste in questo mondo teatrale. Quindi si curava più il nome dell’artista e si teneva meno conto di altri dettagli altrettanto importanti. Quest’anno abbiamo deciso che l’Officina dell’Arte si deve sedere in un’altra poltrona per guardare sia il teatro sia chi viene a vederlo”.

La rivoluzione al botteghino: “A teatro e poi a mangiare una pizza”

Al centro di questa nuova visione c’è la volontà di abbattere la barriera economica che rischia di allontanare i cittadini dalla cultura. Piromalli ha parlato con estrema schiettezza delle difficoltà delle famiglie reggine alle prese con spese quotidiane sempre più pesanti:

“Chi decide di fare l’abbonamento in una famiglia sa che deve destinare un budget che toglie a qualcos’altro. E allora noi abbiamo deciso di ridurre sensibilmente i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti, non per sminuire il cartellone, ma per dare a tutti la possibilità di venire a teatro. Questa, chiamatela come volete, per me è un’operazione fatta col cuore: abbiamo ridotto del 50% gli abbonamenti e del 20% i biglietti”.

Una scelta nata ascoltando direttamente il pubblico al botteghino, abbandonando la logica dei cartelloni da 250.000 euro per privilegiare sostenibilità e scoperta:

“Una famiglia con quattro figli, il mutuo, le tasse, l’IMU prima si faceva due conti. L’anno scorso la gente che veniva a fare l’abbonamento mi diceva: ‘Eh Peppe, però o vado a teatro o mi mangio una pizza’. Benissimo: quest’anno abbiamo fatto in modo che chi viene a teatro si diverta per un’ora e mezza e poi possa tranquillamente andare anche a mangiarsi una pizza”. A questo si aggiunge un imponente impegno solidale condiviso con sei realtà associative del territorio: “Nell’arco dell’anno noi, insieme ad altre sei associazioni, regaliamo 30 biglietti omaggio per ogni spettacolo dell’Officina dell’Arte. Fatevi voi i conti: c’è un mare di beneficenza fatta e pensata veramente col cuore”.

Il cartellone: tra scommesse vinte, grandi ritorni e l’inedita operetta

Sul piano artistico, l’Officina dell’Arte ha scelto di affiancare ai volti noti artisti mai visti prima sul palco reggino, fidandosi del rapporto costruito in dodici anni con la propria platea. La prova del nove andrà in scena già domani, sabato 14 novembre, con l’apertura affidata a Ernesto Maria Ponte. Un nome che incarna perfettamente la filosofia di “Cambio stagione”, come ha raccontato lo stesso Piromalli:

“È venuto il 16 aprile dell’anno scorso e la gente era scettica, guardava il cartellone e diceva: ‘Questo è bello, questo è bello… ma chi è questo qui?’. Io l’ho proposto e la gente se n’è innamorata; quando usciva dal teatro le si leggeva la felicità in volto e mi diceva: ‘Oh, l’anno prossimo apri il cartellone con questo qua, eh!’. Non era neanche finita la sera dello spettacolo e gli ho detto: ‘Guarda, l’anno prossimo aprirai tu il cartellone'”.

Dopo l’anteprima che ha già visto protagonista Sigfrido Ranucci con il suo soliloquio, la stagione proseguirà tra commedie brillanti, ritorni attesi e linguaggi contemporanei: sul palco del Cilea arriveranno infatti Francesco Procopio (“allievo di Vincenzo Salemme”) ed Enzo Casertano, insieme al ritorno di Roberto Lipari (“che non ha bisogno di presentazioni”) e all’incursione nel mondo dei social con Alessandra Merigo.

Ma la vera scommessa inedita arriverà il 21 aprile, con il debutto nell’operetta grazie a “Cin Ci Là”. Un progetto nato da un incontro fortuito nella Capitale, raccontato con ironia dal direttore artistico:

“È nata per pura combinazione: ho conosciuto a Roma una signora e mi hanno detto ‘Ma lo sai che è di Reggio?’. Allora io, con il mio dialetto che fa sempre comodo, le ho chiesto: ‘Scusa, r’undi sì?’. Lei si è girata: ‘Ma di Sant’Anna!’. Ho conosciuto così la signora Nania, direttrice della più importante e longeva scuola di operette d’Italia, e le ho detto: ‘Guarda, io non sono ferrato in questo campo; se mi dai una mano ti porto volentieri al Cilea’. Così il 21 aprile debuttiamo con questa nuova esperienza”.

Il dialetto come identità e la fatica di chi tiene vivo il teatro

Proprio il dialetto reggino diventa protagonista anche fuori dal palco con una nuova linea di magliette e felpe nate dall’ispirazione di un calendario realizzato da una giovane grafica cittadina. Una rivendicazione culturale precisa:

“Siccome il dialetto per me è fondamentale — mentre in questa città spesso viene vituperato perché ti classificano di ‘serie B’ se lo parli, cosa che a me sinceramente non interessa — ho preso questi detti e li ho fatti stampare su felpe e magliette”. Tra le frasi scelte spicca la più ironica: “‘A unni passa ‘sta strata?’ — ‘Passa tu, va bbè!’. E ho detto tutto”.

Dietro la leggerezza della commedia resta però il peso reale di chi manda avanti una compagnia teatrale sul territorio. Piromalli non ha nascosto quanto sia diventato complesso far quadrare i conti rispetto agli esordi del 2013, quando dopo aver chiuso la carriera nel calcio professionistico decise di riaprire quel teatro chiuso coltivando il sogno condiviso con Mimmo Raffa:

“Nel 2013, per i primi 5-6 anni, i margini sui costi degli spettacoli permettevano perlomeno di portare un pezzo di pane a casa. Adesso vi giuro che quando finiamo la stagione, arrivare a un bilancio in pareggio mi fa fare festa. È molto difficile perché non ci sono più margini tra il costo dello spettacolo, i posti a disposizione e il prezzo del biglietto. Questa non è una città che si può permettere biglietti da 70-80 euro, ed è anche un problema di spazi: il Cilea è uno dei teatri più belli della Calabria, se non il più bello, ma ha dei limiti strutturali di capienza oltre i quali non si può andare”.

Eppure, nonostante le difficoltà e la necessità che istituzioni e città supportino concretamente chi lavora dietro le quinte — a partire da quelle maestranze del Cilea che Piromalli ha elogiato perché “chi si occupa di questo teatro lo ama, lo accudisce, gli vuole bene” — la spinta ideale resta intatta. A un giovane reggino che oggi volesse tentare la sua stessa impresa culturale, il direttore artistico dell’Officina dell’Arte consegna una risposta che suona come un invito all’intera città: