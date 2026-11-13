Reggina-Sambiase, designato l’arbitro del big match che si gioca al Granillo
Cresce l'attesa per l'incontro di domenica pomeriggio tra le due squadre di testa
13 Novembre 2026 - 08:54 | Redazione
Designata la terna arbitrale per Reggina-Sambiase, gara valida per la dodicesima giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 15 novembre alle ore 14.30.
A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Burattini della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Monardo di Bergamo e Antonio Masciello di Ravenna.
Una sfida di alta classifica particolarmente attesa, che vedrà gli amaranto affrontare il Sambiase in un confronto importante per la corsa al vertice del campionato.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie