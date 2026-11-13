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Reggina-Sambiase, designato l’arbitro del big match che si gioca al Granillo

Cresce l'attesa per l'incontro di domenica pomeriggio tra le due squadre di testa

13 Novembre 2026 - 08:54 | Redazione

Mano di un arbitro con il fischietto, immagine per Davide Laurenda alla scuola di formazione di Fano

Designata la terna arbitrale per Reggina-Sambiase, gara valida per la dodicesima giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 15 novembre alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Burattini della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Monardo di Bergamo e Antonio Masciello di Ravenna.

Una sfida di alta classifica particolarmente attesa, che vedrà gli amaranto affrontare il Sambiase in un confronto importante per la corsa al vertice del campionato.

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