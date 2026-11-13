A Reggio e Catanzaro l’omaggio a Francesco Guccini dei suoi leggendari “Musici”

Cinquant’anni di amicizia, musica e risate su e giù dal palco: Biondini racconta Guccini prima dei due concerti-tributo del 17 e 18 dicembre

Anche la Calabria è pronta a rendere Omaggio a Francesco Guccini, cantautore amatissimo pure in questa regione, dove ha tenuto concerti sold out a Catanzaro, Reggio Calabria e Rende nell’ambito del festival Fatti di Musica di Ruggero Pegna, che lo ha premiato ogni volta con il riconoscimento ai Migliori Live d’Autore realizzato da Gerardo Sacco.

Proprio il promoter dei suoi indimenticabili live in Calabria ha voluto subito ricordarlo con due esclusivi concerti-tributo: il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

I Musici di Guccini sul palco

A riportare sul palco le sue canzoni saranno i suoi storici “Musici”, come amano farsi chiamare, cioè i grandi musicisti che lo hanno accompagnato ovunque, sia in sala d’incisione, sia soprattutto dal vivo: Juan Carlos “Flaco” Biondini, chitarre e voce, Vince Tempera, pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo, fiati e percussioni, Ellade Bandini, batteria e percussioni. A completare la straordinaria formazione Giacomo Marzi al basso elettrico. Nomi che sono ben noti al popolo dei “gucciniani” di ogni età e, in generale, a tutti gli appassionati di musica per le loro leggendarie carriere. Non saranno semplici concerti ma racconti emozionanti di un pezzo di storia della canzone d’autore italiana, attraverso le sue canzoni, aneddoti e ricordi, che certamente riempiranno di forti emozioni i due splendidi teatri.

Alla Calabria è legato anche il ricordo di un evento speciale: nel 2007, nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro, prima del suo concerto al Palasport, inaugurò insieme a Vincenzo Mollica che lo seguì per il TG1, una mostra di dipinti dedicata alle sue canzoni dei pittori calabresi Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala.

I brani in scaletta e le parole di Biondini

In questi due concerti-evento risentiremo alcuni dei brani più iconici del “Maestrone”, canzoni che hanno segnato la storia della musica d’autore italiana e il pensiero di generazioni, come: Incontro, Autogrill, Gli amici, Vorrei, L’ubriaco, Il frate, La locomotiva, Signora Bovary, Cirano, L’ultima volta, Canzone per un’amica, Auschwitz, Il vecchio e il bambino, Canzone delle osterie di fuori porta ed altri storici successi.

A cantare i suoi brani sarà il suo chitarrista Juan Carlos Flaco Biondini:

«Cinquant’anni di amicizia, musica, risate, di passioni letterarie e di un’intesa magica su e giù dal palco – afferma Biondini – Francesco continua a essere etichettato come cantautore politico e ci tengo a smentirlo, perché so che ci teneva. È vero, a 25 anni ha scritto La locomotiva, ma che dire di Canzone per un’amica, Il vecchio e il bambino, Auschwitz e di decine di pezzi d’amore? La sua era una militanza sociale. Amava raccontare le storie della gente… All’inizio si ispirava ai cantautori francesi, poi ci fu la folgorazione per Bob Dylan e per gli Stati Uniti. In quel periodo ebbe una fidanzata americana, Eloise Vitelli, oggi senatrice del Maine. Di Francesco potrei parlare per giorni…».

Chiude la 40° edizione di Fatti di Musica

L’attesissimo Omaggio a Francesco Guccini, dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, chiuderà la 40° edizione di Fatti di Musica, il festival diretto da Pegna che, negli anni, ha presentato tutti i più grandi autori italiani e alcune delle maggiori star internazionali, da Sting ad Elton John.

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«Sarà – afferma Pegna – un’occasione preziosa ed emozionante per rivivere le atmosfere, le storie e i ricordi di un repertorio senza tempo e dei live vissuti insieme a lui protagonista, al centro del palcoscenico; un modo per celebrare il legame indissolubile tra Guccini, i suoi magnifici compagni di viaggio e il suo pubblico calabrese, che continua ad amarlo. I miei ricordi personali sono tanti, tra i più cari e indelebili di tanti anni di lavoro, a cominciare dall’insegui desiderio».

I biglietti sono in vendita online su www.ticketone.it e nei punti ticketone. Per informazioni 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.