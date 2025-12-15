Reggio, confermati i due Colossal targati ‘Fatti di Musica’. Pegna: ‘Veri capolavori’

Sarà un 2026 di grandi produzioni per il quarantesimo anno di eventi del promoter calabrese Ruggero Pegna che, con i suoi numerosi progetti, tra cui Fatti di Musica – Festival del Live d’Autore e Opere d’Arte – Musica, Cultura, Letteratura, ha presentato in Calabria alcune delle più grandi star internazionali, da Tina Turner ad Elton John, i più amati artisti italiani, le principali opere moderne, produzioni televisive, festival originali di ogni genere.

Quarant’anni di autentici record, con circa millecinquecento eventi organizzati e oltre tre milioni di spettatori complessivi, che hanno introdotto la Calabria nei principali circuiti dello spettacolo dal vivo.

Per festeggiare nel modo migliore il prestigioso traguardo, Pegna ha confermato i due colossal musicali più spettacolari che hanno incantato platee di tutto il mondo e di tutte le età: la straordinaria Opera Musical La Divina Commedia, con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis, al Teatro Cilea di Reggio Calabria dal 5 al 7 marzo, e il ritorno in Calabria di Notre Dame De Paris, l’Opera popolare dei record, come la definisce lo stesso autore Riccardo Cocciante, che sarà al Palacalafiore di Reggio dal 7 al 9 maggio. Per entrambi gli spettacoli si tratterà dell’unica imperdibile tappa in questa regione dei rispettivi nuovi tour. Le prevendite per gli spettacoli serali delle ore 21:00 sono già partite sul circuito Ticketone. Come al solito, gli spettacoli integrali saranno proposti anche al mattino per le scuole, con spettacoli che inizieranno alle ore 10:00, per i quali docenti e dirigenti scolastici possono prenotare direttamente alla segreteria organizzativa (tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it).

“La Divina Commedia Opera Musical e Notre Dame De Paris – afferma il promoter –sono dei veri capolavori, opere affascinanti, emozionanti e spettacolari, assolutamente imperdibili e, magari, da rivedere, anche perché in ogni tour presentano novità sia dal punto artistico che scenotecnico!”.

Per entrambe le Opere, svelati anche i prestigiosi cast, a cominciare dai ruoli principali. La Divina Commedia, prodotta dalla Mic International Company, si presenterà con Antonello Angiolillo nel ruolo di Dante, lo stesso regista Andrea Ortis in quello di Virgilio, Beatrice Somma sarà Beatrice, Leonardo Di Minno interpreterà Catone ed Ulisse, ed ancora troveremo Gipeto (Caronte, Ugolino e Cesare), Federica De Riggi (Pia del Tolomei), Arianna Talé (Matelda e Francesca), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne). Completano il cast il gruppo di ballerini e performers.

Lo stesso Riccardo Cocciante ha appena svelato i protagonisti del prossimo tour di Notre Dame De Paris, prodotto da Clemente Zard per Vivo Concerti. Nel ricco cast sono arrivate le conferme dei grandi maestri del genere, le autentiche amatissime stelle di questa Opera: Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Graziano Galatone sarà Febo, Elhaida Dani interpreterà Esmeralda. Con loro anche Camilla Rinaldi (Fiordaliso), Gianmarco Schiaretti (Gringoire), Angelo Del Vecchio (Clopin), ed ancora, alternandosi nei vari ruoli, Matteo Setti, Beatrice Blaskovic, Alessio Pini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi. Storiche, ormai, le firme internazionali che lo hanno reso un evento cult e un caso dello spettacolo mondiale, oltre a Riccardo Cocciante per le musiche, Luc Plamondon per le liriche originali e Pasquale Panella per quelle nella versione italiana.

Intanto, è stata annunciata per fine maggio anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, un’Opera teatrale prodotta della stessa Show Net di Pegna e scritta dal promoter insieme al regista Andrea Ortis e al compositore Francesco Perri, dedicata alla mistica Natuzza Evolo, già proclamata “Serva di Dio”. A breve tutte le informazioni su date, luoghi e biglietti.