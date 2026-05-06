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Serie C: secondo turno dei play off. Il programma della giornata

Scontri interessanti nel girone C con le calabresi in campo

06 Maggio 2026 - 11:25 | Redazione

Presidente Guarascio

Si gioca stasera il secondo turno dei play off in serie C, valevole al termine del percorso per l’ultimo posto disponibile per la promozione in cadetteria.

Il programma della giornata

Cittadella – Lumezzane

Campobasso – Pineto

Juventus N.G. – Pianese

Cosenza – Casarano

Casertana – Crotone

Lecco – Giana Erminio

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