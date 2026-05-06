Serie C: secondo turno dei play off. Il programma della giornata
Scontri interessanti nel girone C con le calabresi in campo
06 Maggio 2026 - 11:25 | Redazione
Si gioca stasera il secondo turno dei play off in serie C, valevole al termine del percorso per l’ultimo posto disponibile per la promozione in cadetteria.
Il programma della giornata
Cittadella – Lumezzane
Campobasso – Pineto
Juventus N.G. – Pianese
Cosenza – Casarano
Casertana – Crotone
Lecco – Giana Erminio
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