Calabria, doppio omaggio Francesco Guccini con i ‘Musici’

Al via la prevendita per i due concerti-evento. Sul palco i musicisti storici del "Maestrone" per rivivere i brani che hanno segnato generazioni

Parte domani alle ore 12:00, online su TicketOne e nei punti autorizzati, la prevendita dei due esclusivi concerti con cui la Calabria renderà omaggio a Francesco Guccini.

Gli appuntamenti sono confermati per il 17 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 18 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, entrambi con inizio alle ore 21:00.

Sul palco i Musici di Francesco Guccini

A ricordare il grande cantautore, intellettuale e scrittore, attraverso i suoi successi, saranno proprio i Musici di Francesco Guccini, i suoi storici compagni di viaggio:

Juan Carlos “Flaco” Biondini , chitarre e voce;

, chitarre e voce; Vince Tempera , pianoforte e tastiere;

, pianoforte e tastiere; Antonio Marangolo , fiati e percussioni;

, fiati e percussioni; Ellade Bandini, batteria e percussioni.

A completare la formazione sarà Giacomo Marzi al basso elettrico.

Un viaggio tra le canzoni del “Maestrone”

Lo straordinario Omaggio a Francesco Guccini, dal sottotitolo “Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore…”, rientra nella 40° edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna.

Guccini è stato protagonista della manifestazione in quattro occasioni: nel 1997 e nel 2007 al Palacorvo di Catanzaro, nel 2000 al Palacalafiore di Reggio Calabria e nel 2010 allo Stadio Lorenzon di Rende, in occasione dei suoi 70 anni.

Nel 2007, insieme a Vincenzo Mollica, prima del concerto inaugurò anche una mostra di pittura dedicata a lui e agli artisti calabresi Maurizio Carnevale, Giovanni Marziano e Peppino Sala, allestita nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro.

Un legame speciale tra il cantautore e la Calabria, costruito nel tempo attraverso musica, cultura ed emozioni condivise.

Le grandi canzoni di Guccini tornano sul palco

Nei due concerti-evento dei Musici di Francesco Guccini il pubblico potrà riascoltare i brani più iconici del “Maestrone”, a partire dallo storico album “Fra la via Emilia e il West”, accompagnati da brevi racconti di vita vissuta insieme all’artista.

Sarà un’occasione per rivivere atmosfere, storie e sentimenti di un repertorio senza tempo, celebrando il rapporto tra un artista straordinario, i suoi musicisti e un pubblico di ogni generazione.

“Mi piacerebbe – afferma il promoter – che tutti quelli che abbiamo amato e amiamo Francesco Guccini ci ritrovassimo con i suoi Musici a cantare ancora insieme le sue canzoni, per rivivere i suoi indimenticabili concerti e tutti quei momenti che abbiamo vissuto con le sue canzoni”.

“Con la voce di “Flaco” Juan Carlos Biondini, suo storico chitarrista, e i suoi Musici, altri veri, grandi maestri della musica italiana, saliremo ancora una volta sulla sua locomotiva per uno straordinario viaggio pieno di ricordi ed emozioni. Saranno due serate indimenticabili, due feste, come lui avrebbe voluto”.