Reggio, addio ad Azzarà. Falcomatà: ‘La città perde uno straordinario professionista’

«Con la scomparsa di Franco Azzarà, Reggio perde un pezzo della sua storia politica e civile. Apprendo la notizia con profondo dolore e mi stringo nel cordoglio di quanti hanno avuto la fortuna di incontrare questo straordinario professionista ed amministratore attento al servizio del territorio, un figlio della nostra città che con la sua autorevole personalità ha dato lustro alle istituzioni che ha rappresentato, senza mai servirsene, ma servendole e conferendo importanza ad ogni suo impegno pubblico».

E’ quanto afferma in una nota il Consigliere regionale del Partito Democratico, già sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Il ricordo di Azzarà tra politica, Foro e sport

«Per quattro consiliature Franco Azzarà è stato eletto in Consiglio comunale. Un’attività di servizio, che Franco ha vissuto con passione, competenza e un altissimo senso delle istituzioni. Il suo impegno ha lasciato un segno nella vita amministrativa e nel dibattito politico ed amministrativo della nostra città, rappresentando un punto di riferimento per generazioni di giovani che negli anni si sono avvicinati alla politica, a prescindere dal colore politico di appartenenza».

«Azzarà è stato anche un principe del Foro: un avvocato di straordinario valore che ha fatto la storia dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Ha incarnato una professione vissuta come presidio di legalità e di difesa dei diritti, ed è stato un maestro per generazioni di colleghi. Ed accanto alla politica e alla professione c’era la sua passione per lo sport e per il territorio. Da presidente della Pro Pellaro ha fatto del calcio un luogo di crescita e di aggregazione per tanti giovani. Nel nome della sua società e della comunità sportiva pellarese portava un messaggio di solidarietà e di amicizia nel mondo del calcio».

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