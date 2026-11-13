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Sparo nella notte nel reggino: 20enne bloccato con un fucile col colpo in canna

Si cerca il complice fuggito. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica

13 Novembre 2026 - 10:15 | Comunicato stampa

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Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, impegnati in un servizio di controllo del territorio notturno, hanno udito un forte rumore riconducibile a uno sparo e poco dopo visto due persone allontanarsi precipitosamente a piedi, uno dei quali armato di un fucile.

L’inseguimento e il fucile recuperato

A quel punto gli operatori, in transito lungo via Umberto I, hanno inseguito i fuggitivi a piedi, riuscendo a bloccarne uno dopo che aveva tentato di disfarsi del passamontagna e del fucile.

L’arma da fuoco, con matricola parzialmente abrasa, è stata recuperata dai poliziotti con ancora il colpo in canna, dunque pronta all’utilizzo.

Con l’ausilio di altri equipaggi intervenuti sul posto, è stato effettuato un sopralluogo nell’area interessata, al termine del quale è stata individuata un’autovettura attinta da un colpo d’arma da fuoco.

Gli accertamenti e l’arresto

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le ragioni alla base dell’episodio, nonché per identificare il complice riuscito a fuggire.

Il soggetto, un vent’enne della provincia reggina, è stato arrestato per i reati di porto illegale di arma comune da sparo, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato in concorso e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.

Procede la Procura della Repubblica di Palmi guidata dal Dott. Emanuele CRESCENTI.

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