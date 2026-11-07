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Tridico (M5s): ‘Proporremo nel programma del Csx nuovo reddito di cittadinanza 2.0’

"Meloni ha tolto il carattere universalistico, noi amplieremo la platea dei beneficiari", le parole dell'eurodeputato dei 5 Stelle

07 Novembre 2026 - 14:40 | Comunicato Stampa

pasquale tridico

«Uno dei principali obiettivi del programma del fronte progressista sarà quello di combattere la povertà e l’esclusione sociale e lo faremo con un nuovo strumento, un Reddito 2.0.

Con la destra al governo la povertà in Italia è aumentata, i numeri non mentono. Nel 2022 si contavano 13,8 milioni di poveri fra assoluti e relativi, nel 2025 ce n’erano 14,1 milioni».

Così in una nota Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Platea più ampia e una piattaforma per incrociare domanda e offerta

«Giorgia Meloni ha cancellato il carattere universalistico del reddito di cittadinanza dividendo i poveri in categorie e condannando i cosiddetti occupabili alla miseria e allo sfruttamento del lavoro in nero. Noi amplieremo la platea dei beneficiari mettendo nuove risorse e riformeremo la parte attiva della misura, ostacolata in passato dalle Regioni di destra.

Coinvolgendo imprese, agenzie del lavoro e Comuni attraverso una nuova piattaforma informatica che incroci domanda e offerta, intendiamo ridare un po’ di speranza agli inattivi che in Italia oggi sono oltre 12 milioni, pari al 32,7% della popolazione. Il Reddito 2.0 sarà uno strumento di dignità sociale perché lo Stato deve tornare a occuparsi dei propri cittadini e non abbandonarli come ha fatto Giorgia Meloni negli ultimi 4 anni», conclude Tridico.

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Pasquale TridicoCalabria Politica
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