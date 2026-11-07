San Martino nel reggino: il vino nuovo si festeggia tra Pellaro, Marina di Gioiosa e Bivongi

L’11 novembre, nelle campagne italiane, si apre la botte e si assaggia il vino nuovo. Per San Martino 2026 il reggino risponde con tre appuntamenti: un convegno a Marina di Gioiosa Ionica domenica 8 novembre, la festa d’autunno di Bivongi dal 7 al 14 e la serata dei ‘vini del vento’ a Pellaro mercoledì 11.

Perché l’11 novembre è la festa del vino nuovo

Martino, vescovo di Tours, morì l’8 novembre 397 e fu sepolto tre giorni dopo, l’11, secondo la ricostruzione di Visit Italy. Patrono dei viticoltori, spiega il Movimento Turismo del Vino, ha dato il nome a una data che coincide storicamente con la svinatura del nuovo mosto.

Da qui il proverbio «A San Martino ogni mosto diventa vino»: finita la fermentazione, si aprono le botti e si assaggia la nuova annata.

Marina di Gioiosa Ionica: domenica 8 novembre il convegno su vite e api

Domenica 8 novembre, alle ore 10, a Marina di Gioiosa Ionica si tiene il convegno ‘Terra, vite e comunità – Un anno dopo. Vite, api e territorio’, nell’ambito di ‘Per le vie di… San Martino 2026’. È promosso dall’associazione MarinAmo APS e dalla Pro Loco.

L’incontro riprende quello del 2025, dedicato alla storia della viticoltura, ai palmenti rupestri e al recupero degli antichi vitigni, e quest’anno allarga lo sguardo al ruolo delle api e alla biodiversità. Tra gli interventi quelli di Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, di Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee, e di Vittorio Porpiglia, di Calabria Wild Wine, sui vitigni rari. In chiusura è prevista una degustazione di vini e mieli del territorio.

Bivongi: ‘La via dei sensi’ dal 7 al 14 novembre

A Bivongi, nella Locride, la festa di San Martino cambia nome e formula: secondo il programma annunciato dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Grazia Zaffino, diventa ‘La via dei sensi’, un festival d’autunno dal 7 al 14 novembre. Si parte il 7 con ‘L’autunno tra le mani’, laboratori e allestimenti per grandi e piccoli, e si chiude sabato 14 con le cantine aperte, un convegno sul futuro del Bivongi Doc e un concerto del cantante Francesco Giannini.

Il paese arriva all’appuntamento dopo la prima edizione del Festival del Vino, a fine ottobre. Nel 2024 San Martino era un festival di due giorni tra convegni, trekking e degustazioni.

Pellaro: l’11 novembre i ‘vini del vento’ a Borgo Nocille

Il giorno di San Martino, mercoledì 11 novembre alle ore 18, sulle colline di Pellaro l’associazione culturale Borgo Nocille, con EOS Servizi Ecoturistici, propone ‘San Martino a Borgo Nocille – I vini del vento, le storie della terra’. L’agronomo Rosario Previtera illustrerà le prospettive di recupero degli antichi vigneti della zona, seguiranno le testimonianze dei piccoli viticoltori, la musica del gruppo Mattanza e una degustazione con i vini delle cantine locali.

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Cantine aperte dall’1 al 15 novembre

Per tutta la prima metà di novembre il Movimento Turismo del Vino organizza ‘Cantine Aperte a San Martino’, dal 1 al 15 novembre, nelle singole cantine aderenti. Orari e prezzi sono stabiliti da ogni cantina e la prenotazione è obbligatoria: prima di partire conviene verificare sul sito del Movimento quali aziende partecipano nella propria zona.