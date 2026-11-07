Reggio, furti alle Mura del Trabocchetto. Cagliostro: ‘Il sindaco Cannizzaro attivi un Cts’

Un patrimonio archeologico di inestimabile valore, testimonianza della storia millenaria di Reggio Calabria, ha già subito danni gravissimi per mano di chi, da mesi, sta progressivamente smantellando la struttura che dovrebbe proteggerlo.

È quanto sta accadendo alle Mura del Trabocchetto, importante sito archeologico cittadino. Proprio in quel sito, che dovrebbe essere tutelato e salvaguardato, si stanno verificando una serie di furti che interessano l’imponente tettoia in ferro realizzata per preservare gli antichi resti dall’azione degli agenti atmosferici.

Sulla vicenda, attraverso un post sui social, è intervenuta la prof.ssa Marisa Cagliostro.

“In assenza di un Assessore o delegato alla Cultura e simili sarebbe urgente che il Sindaco Cannizzaro attivasse un Cts anche con esperti del settore, Soprintendenza e capo della polizia locale per esaminare la quantità di siti archeologici museali bibliotecari archivistici e simili che sono chiusi o in degrado o incustoditi.

Non capisco come nessuno dei suoi consiglieri giovani e colti non gli abbia consigliato di attivare, come in tanti comuni e regioni una piccola task force di fronte a tante richieste di singoli e associazioni.



Per cortesia Sindaco, lei non può da solo affrontare tutte le mille carenze della città. Si fidi di chi le sta scrivendo e ha collaborato e collabora gratuitamente e onerosamente indipendentemente dal colore delle Amministrazioni. Da soli non si può fare tutto. Serve fare tesoro di esperienze consolidate e fidarsi. Ci contiamo”.